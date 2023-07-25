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王毅出席第十三次金砖国家安全事务高级代表会议

2023年07月25日20:56 | 来源：新华网
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　　新华社约翰内斯堡7月25日电（记者谢江）中共中央政治局委员、中央外办主任王毅7月25日在约翰内斯堡出席第十三次金砖国家安全事务高级代表会议。

　　王毅表示，经过十几年发展，金砖国家已成为新兴市场国家和发展中国家联合自强的重要平台。我们顺应时代潮流，站在历史正确一边，站在人类进步一边，这是金砖合作的底气所在。我们持续推进政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”合作，取得丰硕成果，这是金砖合作的信心来源。我们努力提升新兴市场国家和发展中国家的话语权和影响力，为变乱交织的世界不断注入正能量，这是金砖合作的能力体现。新形势下，我们要把握好金砖国家未来发展方向，进一步加强政治互信和战略协作，不断提供符合时代要求的国际公共产品，努力将开放包容、合作共赢的金砖精神转化为实际行动，擦亮金砖合作“金字招牌”。

　　王毅指出，应对当前全球安全挑战、破解安全困境，要坚持以相互尊重为前提，恪守联合国宪章宗旨和原则，尊重彼此合理安全关切，尊重各国选择政治制度和发展道路的权利。要坚持以多边主义为遵循，维护以联合国为核心的多边体系，抵制单边主义和霸权行径，反对以封闭排他“小圈子”破坏多边合作“大家庭”。要坚持以公平正义为要旨，遵循国际法和公认的国际关系准则，以对话解争端、以协商化分歧，反对“脱钩断链”和“双重标准”。要坚持以团结合作为路径，将本国安全寓于共同安全之中，以合作共赢精神，携手应对各类安全挑战，反对零和博弈和冷战思维。

　　王毅强调，“全球南方”是新兴市场国家和发展中国家的集合体，体现了我们在国际舞台上的群体性崛起。“全球南方”国家面临抵制外部干预渗透、维护政治安全和政权安全的重要使命。我们要保持战略定力与自信，坚定不移走好自己的路，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，以实际行动回击一切挑拨金砖团结、抹黑金砖合作的杂音。要不断深化南南合作，引领“全球南方”团结自强，共同维护国家安全稳定，推动建设平等有序的多极世界。

　　王毅说，团结就是力量，行动就是方向，开放就是动力。中方愿同金砖伙伴一道，支持彼此维护本国安全稳定的努力，在应对国际安全挑战方面开展更多务实合作，让世界听到更多的金砖声音、见证更大的金砖作用。

　　南非总统府部长恩特沙韦尼主持会议，巴西总统首席特别顾问阿莫林、俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫、印度国家安全顾问多瓦尔出席。会议围绕当前安全挑战、反恐和网络安全、粮食和水安全、能源安全等议题深入交换意见，达成广泛共识。各方表示，面对各种安全挑战，金砖国家要弘扬“金砖精神”，支持多边主义，建设多极世界，反对单边制裁，共同打击恐怖主义、极端主义、跨国犯罪，携手应对网络、粮食安全和气候变化等全球性挑战，推动全球治理体系改革，提升发展中国家的代表性和发言权，促进国际关系的民主化。各方同意加强对话协商和团结合作，支持南非办好金砖国家领导人会晤，推动金砖合作不断发展壮大，开启金砖合作新征程。

　　与会期间，王毅还出席了“金砖国家安全事务高级代表之友”会议，并分别会见恩特沙韦尼、阿莫林、帕特鲁舍夫、多瓦尔和伊朗最高国家安全委员会秘书艾哈迈迪安。

(责编：宋心蕊、胡永秋)

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