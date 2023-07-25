新华社北京7月25日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部24日说，乌克兰当天出动17架无人机对克里米亚半岛的设施发动袭击，但袭击未遂。国际原子能机构总干事格罗西24日说，该机构专家日前在对扎波罗热核电站巡查中发现了地雷。

——俄罗斯国防部24日在社交媒体发文说，乌克兰当天凌晨出动17架无人机对克里米亚半岛的设施发动袭击，但袭击未遂，无人受伤。俄国防部说，14架无人机被俄电子战手段压制，其中11架在黑海坠毁、3架坠落在克里米亚半岛，另外3架被俄防空系统摧毁。

——据国际原子能机构官网24日发布的消息，格罗西当天说，该机构专家日前在巡查中发现，扎波罗热核电站外围被布设了反步兵定向地雷，在核电站内部特定区域也发现了地雷。格罗西表示，在核电站内出现此类爆炸物不符合国际原子能机构的安全标准和核安全指导并对扎波罗热核电站工作人员造成额外心理压力，国际原子能机构专家将继续就此事与核电站有关方面进行交涉。

——俄罗斯外交部24日发表声明说，针对乌克兰无人机袭击莫斯科和克里米亚半岛，俄方保留采取严厉回应措施的权利。声明说，袭击事件没有任何军事意义，乌方行为背后，是西方国家进一步加剧俄乌局势的企图。

——美国白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔24日在例行记者会上谈到日前乌克兰在莫斯科发动的无人机袭击时说，“我们已经明确表示，总的来说，我们不支持在俄罗斯境内发动袭击”。

——俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫24日表示，为报复乌克兰对俄民用设施的攻击，俄必须对乌方尚未预料到、但打击效果显著的“非标准”目标进行打击，而不只是打击乌方仓库、能源枢纽和石油基地。

——据乌克兰国防部24日发布的消息，乌国防部副部长马利亚尔当天说，过去一周乌军在南线收复了12平方公里领土。他表示，乌军继续在梅利托波尔和别尔江斯克方向的多个地方发动进攻。

——乌克兰国防部长列兹尼科夫日前接受媒体采访时说，乌飞行员将于8月开始进行F-16战机的飞行训练，训练至少需要6个月。飞行训练预计将在丹麦和荷兰进行，也有可能在英国或波兰进行。他表示，期待乌飞行员明年春天在乌领空操作F-16战机。

——塔斯社24日援引俄罗斯联邦安全局的消息报道，在一艘从土耳其出发前往俄顿河畔罗斯托夫的运粮船上发现了爆炸物痕迹。经调查，该船今年5月曾在乌克兰境内停靠。俄联邦安全局表示，以上情况说明，外籍民用船只或被用于向乌克兰运送炸药。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫24日表示，在前往顿河畔罗斯托夫的运粮船上发现爆炸物痕迹表明，克里米亚大桥再次遭受袭击的危险依然存在。俄方将采取措施，以保障安全。（参与记者：李东旭、赵冰、耿鹏宇）

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