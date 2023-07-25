人民网讯 据阿联酋阿通社报道，阿布扎比市政和交通部7月24日宣布，2023年上半年，个人类别的外国直接投资在阿布扎比房地产领域的投资额达到了8.346亿迪拉姆，相比去年同期增长了363%。

根据阿布扎比市政和交通部的数据，以下五个地区在个人类别的外国直接投资领域的投资额度最高，分别是萨迪亚特岛（占34%），亚斯岛（占28%），阿尔-尤尔夫（占12%），雷姆岛（占11%）以及沙姆卡（占8%）。

阿布扎比市政和交通部房地产部门执行董事阿迪布·阿尔阿菲菲博士表示：“我们很高兴能够宣布阿布扎比外国直接房地产投资的显著增长。2023年上半年增长率达到了363%，这反映出阿布扎比拥有吸引外国直接投资的强大因素，包括该市的重要战略位置，世界级的基础设施，以及支持性的经济和立法环境，这些因素都提高了各国人民首选阿布扎比作为投资、生活和定居目的地的地位。”

他指出，阿布扎比拥有优越的投资环境，配合激励措施和强大的立法和监管框架，为外国投资者提供了吸引力。此外，该市致力于可持续发展、创新和经济多样化以及环境可持续性等方面，并因此提高了其吸引外国直接房地产投资的能力。

(责编：崔越、常红)