人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2023年上半年阿布扎比房地产领域的外国直接投资增长了363%

2023年07月25日15:49 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网讯 据阿联酋阿通社报道，阿布扎比市政和交通部7月24日宣布，2023年上半年，个人类别的外国直接投资在阿布扎比房地产领域的投资额达到了8.346亿迪拉姆，相比去年同期增长了363%。

根据阿布扎比市政和交通部的数据，以下五个地区在个人类别的外国直接投资领域的投资额度最高，分别是萨迪亚特岛（占34%），亚斯岛（占28%），阿尔-尤尔夫（占12%），雷姆岛（占11%）以及沙姆卡（占8%）。

阿布扎比市政和交通部房地产部门执行董事阿迪布·阿尔阿菲菲博士表示：“我们很高兴能够宣布阿布扎比外国直接房地产投资的显著增长。2023年上半年增长率达到了363%，这反映出阿布扎比拥有吸引外国直接投资的强大因素，包括该市的重要战略位置，世界级的基础设施，以及支持性的经济和立法环境，这些因素都提高了各国人民首选阿布扎比作为投资、生活和定居目的地的地位。”

他指出，阿布扎比拥有优越的投资环境，配合激励措施和强大的立法和监管框架，为外国投资者提供了吸引力。此外，该市致力于可持续发展、创新和经济多样化以及环境可持续性等方面，并因此提高了其吸引外国直接房地产投资的能力。

(责编：崔越、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部