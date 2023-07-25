人民网约翰内斯堡7月24日电 （记者邹松）中央外办主任王毅7月24日在约翰内斯堡同南非外长潘多尔会谈。

王毅表示，金砖机制是新兴市场代表和发展中大国加强对话合作最重要的平台，也是“全球南方”开展战略沟通最重要的渠道。中方全力支持南非作为金砖主席国办好金砖国家领导人第十五次会晤，积极回应有关国家参与金砖合作的强烈呼声，推动金砖合作进一步发展壮大，发出更强有力的“金砖声音”，维护国际公平正义，践行多边主义，为充满不确定的世界提供更多稳定性。

王毅说，中南友好源远流长，两国结下同志加兄弟的深厚情谊。后疫情时期，双方要共同努力，推动中南全面战略伙伴关系朝着更高质量、更宽领域、更深层次迈进，继续成为发展中国家团结合作的典范。中方愿同南方继续相互支持，重启各层级交往，加强“一带一路”倡议同南非“经济重建和复苏计划”对接，拓展在关键矿产、数字经济、清洁能源、环保产业、海洋资源开发、减贫等领域合作，为中南关系开辟更广阔的前景。

潘多尔表示，南中关系持续高位运行。南方感谢中方为南非和非洲国家抗击新冠疫情、推动经济社会发展提供的巨大帮助。南方恪守一个中国原则，愿同中方加强共建“一带一路”合作，深化贸易、投资、农业、能源、制造业、基础设施建设等领域合作，推动两国关系不断向纵深发展。金砖面临发展壮大的重要机遇，南方愿同中方和其他金砖成员密切沟通，确保金砖领导人会晤取得丰硕成果，推动金砖合作迈上新的台阶。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

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