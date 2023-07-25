人民网约翰内斯堡7月24日电 （记者邹松）中央外办主任王毅7月24日在约翰内斯堡会见伊朗最高国家安全委员会秘书艾哈迈迪安。

王毅表示，中方始终从战略高度看待中伊关系。今年2月，习近平主席同莱希总统就下阶段中伊关系发展达成重要共识。中方愿同伊方加强沟通协调，把两国元首共识落到实处，推动中伊关系行稳致远。

王毅说，中方将继续支持伊朗维护国家主权和民族尊严，支持伊方走符合国情的发展道路，支持伊方捍卫国家安全的努力，反对外部势力干涉伊朗内政。中方愿就落实中伊全面合作计划同伊方加强对接，推进共建“一带一路”合作，帮助伊方改善民生、促进经济社会发展。中伊应共同倡导多边主义，维护国际关系基本准则，维护发展中国家共同利益，维护地区和平稳定。

艾哈迈迪安表示，伊朗高度重视伊中全面战略伙伴关系。希望双方加强对话沟通，挖掘合作潜力，深化共建“一带一路”等领域合作，更多造福于两国人民。伊方赞赏中方为伊沙两国实现和解发挥的重要作用，欢迎中方继续为地区和平作出积极贡献。伊方重视金砖合作，愿通过“金砖之友”等方式继续参与这一进程。

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