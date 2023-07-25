人民网约翰内斯堡7月24日电 （记者邹松）中共中央政治局委员、中央外办主任王毅7月24日在约翰内斯堡出席“金砖国家安全事务高级代表之友”会议。南非总统府部长恩特沙韦尼、巴西总统首席特别顾问阿莫林、俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫、印度国家安全顾问多瓦尔和白俄罗斯、伊朗、沙特、埃及、布隆迪、阿联酋、哈萨克斯坦、古巴等国代表出席。会议围绕“网络安全日渐成为发展中国家的挑战”主题进行了深入讨论。

王毅表示，网络安全是国家安全的重要基石。面对共同挑战，我们应该加强战略沟通，明确合作方向，维护共同利益。王毅就维护网络安全提出四点建议：

一是建设公平合理的网络空间。网络空间的未来应由各国共同开创，网络空间的安全也应由各国共同维护。要践行真正的多边主义，支持联合国在网络空间全球治理中发挥核心作用，充分听取广大发展中国家合理关切，建立公正合理的国际规则，健全民主透明的互联网治理体系。

二是建设开放包容的网络空间。网络的生命在于互联，核心在于开放。网络空间应当是百花齐放的“大舞台”，而不是搞数字铁幕的“新战场”。必须坚持公平正义，反对任何形式的科技霸权、网络霸权，让各方在开放包容的网络空间中各尽其能、各取所需。

三是建设安全稳定的网络空间。要遵守联合国宪章宗旨和原则，尊重各国自主选择的网络发展道路和管理模式，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导和平利用网络空间，坚决抵制网络军备竞赛，反对利用网络空间推行“颜色革命”的企图。

四是建设富有生机活力的网络空间。要统筹发展与安全，坚持“以人为本”“智能向善”，确保国家安全和公共利益，同时抓住数字机遇，弥合数字鸿沟，共享数字红利，保障全球信息通信产供链开放、安全、稳定，激发网络空间国际合作的潜力和活力。

王毅强调，中方高度重视网络安全问题，积极参与全球网络治理，为维护全球数据和网络安全作出中国贡献。中方愿同广大新兴市场国家和发展中国家加强交流、深化合作，为推进全球网络治理体系变革、构建网络空间命运共同体不断作出中国的努力。

各方表示，随着信息通信技术快速发展，维护网络安全的重要性日益突出。国际社会应当加强和规范信息通信技术使用，共同打击网络犯罪，促进数字互联互通，缩小数字鸿沟，加强技术创新国际合作，促进各国经济和社会发展。应当改革、完善全球网络治理体系，增加发展中国家的代表性和发言权。金砖国家和“金砖之友”要携手合作，共同应对网络安全等传统和非传统安全挑战，营造互利、包容、安全的国际环境，实现共同安全与发展，促进全球和平与繁荣。

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