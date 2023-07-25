人民网约翰内斯堡7月24日电 （记者邹松）7月24日，中央外办主任王毅在约翰内斯堡会见印度国家安全顾问多瓦尔。

王毅表示，中印是多极化进程中的两大力量，双方应顺应时代发展潮流，正确把握两国关系发展方向。去年底，习近平主席和莫迪总理在巴厘岛达成稳定中印关系的重要共识。双方要坚持两国领导人“互不构成威胁、互为发展机遇”的战略判断，真正将稳定双边关系的共识落实到具体政策，转化为各部门、各领域协同一致的行动，增进战略互信，聚焦共识合作，克服干扰困难，推动两国关系早日重回健康稳定发展轨道。

王毅指出，中印两国是相互支持、相互成就，还是相互猜忌、相互消耗，将直接影响各自发展进程和世界局势走向。当今世界的一个大势，就是包括中、印在内的发展中国家相继崛起，这是数百年未有的现象，必将影响和决定世界未来。中国绝不会重蹈一些国家寻求霸权的老路，愿同包括印度在内的广大发展中国家一道，共同支持多边主义和国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。我们相信，一个没有霸权、平等有序的多极世界一定会到来。

多瓦尔表示，印中作为两大古老文明、两大邻国和世界上人口最多的两个国家，是影响世界格局演变的两大力量。两国对人类前途和世界未来有着诸多相同看法，拥有广泛共同利益。双方的命运紧密相连，应当重建战略互信，谋求共同发展。印方愿同中方本着相互理解、相互尊重精神，着眼大局和长远，寻找解决边境事态的根本途径，推动两国关系尽快改善发展，为维护世界和平与繁荣作出积极贡献。

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