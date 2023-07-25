童德发

中国驻慕尼黑总领事。资料图片

今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是中德建交第二个50年的起步之年。近年来，中德两国本着相互尊重、平等相待、互利共赢原则，共同推动全方位战略伙伴关系持续健康稳定发展。2022年11月，德国总理朔尔茨作为二十大召开后首位来访的欧洲领导人成功访华。去年12月，习近平主席同德国总统施泰因迈尔通电话。两国元首充分肯定建交50年来双边关系发展成就，并就下阶段继续推动两国合作深入交换了意见。

一个月前，国务院总理李强赴德举行第七轮中德政府磋商并对德进行正式访问，期间到访我馆领区巴伐利亚州。这是李强总理上任后的首次出访，也是新冠疫情以来中德政府首次线下磋商和两国新一届政府组成后首次全面对接，是一次传承友谊之旅、深化合作之旅。访问取得了丰硕成果，不仅为中德、中欧互信合作注入了强劲动力，也为当前动荡变化的世界注入更多稳定性和确定性。

——中德共同推动双边各领域合作走深走实。本轮政府磋商延续该机制作为中德关系发展“超级发动机”的关键作用。磋商期间，两国总理听取了双方外交、经贸、工业、财金、司法、交通、教育、科技、卫生、环保、发展等部门负责人关于中德在有关领域合作进展情况的汇报。双方同意建立气候变化和绿色转型对话合作机制，举行第三次中德高级别财金对话以及新一届中德环境论坛、卫生对话，深化经贸、投资、汽车制造、高科技、新能源、数字经济、人文等领域合作，见证签署应对气候变化、创新、先进制造、职业教育等领域多项双边合作文件。这些丰硕成果充分表明，中德全方位战略伙伴关系的深度和广度日益延伸，深刻融入两国经济、政治、文化、生态等各合作领域和政府、企业及社会等各交往层面，进一步增进了彼此的政治互信、经贸互利、民心互通。

——中德携手打造双边务实合作新典范。长期以来，经贸务实合作一直扮演着中德关系“压舱石”的重要角色，不仅有利双方优势互补、共同发展，也给两国人民带来了看得见、摸得着的利益。建交50年来，中德双边贸易额实现了逾800倍的跨越式发展，德国连续48年蝉联中国在欧最大贸易伙伴地位，中国连续7年成为德在全球最大贸易伙伴。双边贸易为两国分别创造了数百万个就业岗位。德国还是中国在欧盟第一大直接投资目的地，也是欧洲第一大对华投资来源国。在全球化遭遇逆风、新冠疫情肆虐的大背景下，中德经贸合作也充分展现了活力、耐力、韧性、潜力。2022年，德国企业在华投资额实现逆势增长，创下115亿欧元的历史新高。中德经济深度融合，形成了“你中有我、我中有你”的利益共同体和优势互补、合作共赢的良好态势，这是对“脱钩论”和“去风险”概念的最有力驳斥，对维护全球产业链供应链安全做出了重要贡献。

——中德引领中欧合作新篇章。作为各自所在区域体量最大经济体和最具影响力的大国之一，中德合作长期扮演着中欧合作“领头羊”角色，两国贸易额占中欧贸易总额比重达35%。今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年，中国与欧盟各成员国保持高层级、高频度交流对话，开展各领域交往合作，长期坚定支持欧洲一体化和战略自主。中方始终认为，中欧是世界两大力量、两大市场、两大文明。中国始终站在和平一边，致力于为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用，愿为欧洲实现安全稳定作出贡献。中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。李强总理首次出访即选择欧盟两大国，德国是首站，这充分体现了新一届中国政府对于中欧关系的高度重视，也体现了中德关系对于中欧关系引领作用，向欧洲发出了中方重视中欧关系、愿进一步推动双方关系和全面合作的重要信号。中方真诚期待通过此次访问，将中欧关系提升至一个新水平、掀开一页新篇章。

——中德携手为世界注入稳定性和信心。中德关系早已超越双边范畴，具有区域性、全球性影响力。建交50年历史实践证明，中德保持合作与对话顺应了时代潮流和历史发展大势，为全球提供了难能可贵的稳定性和确定性，也为世界和平与发展做出了积极贡献。近年来，单边主义、保护主义、逆全球化思潮蔓延，世界处在历史演变的十字路口。国际形势越是动荡不安，中德关系稳定健康发展的意义就越重大。展望未来，面对日益增多的全球性挑战，中德既是互利共赢的经贸合作伙伴，也是维护世界和平稳定的同行者。中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变，愿继续同包括德方在内的国际社会一道承担时代责任，旗帜鲜明抵制逆全球化，防止世界滑向分裂对抗的深渊，携手构建人类命运共同体。

地方合作是中德关系的重要组成部分。近年来，巴伐利亚州为促进中德务实友好合作发挥了重要作用，在对华投资贸易、友好省州交往及人文交流等领域始终走在德国各联邦州前列。上个月20日至21日，李强总理在访问德国期间赴巴伐利亚州参访，充分体现了中方对于进一步深化同巴州友好合作的重视，也在州内引发积极反响。中方愿继续秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢的原则，同德方一道落实好两国总理达成的重要共识，推动中德和巴州对华关系健康稳定发展，为世界和平、稳定和繁荣作出应有贡献。

（作者为中国驻慕尼黑总领事）

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