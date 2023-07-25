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马耳他中国文化中心举办“茶和天下——风雅茶事醉长安暨长安花灯点亮仪式”

2023年07月25日13:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马7月24日电 （记者谢亚宏）由马耳他中国文化中心与西安市文化和旅游局共同主办的“茶和天下——风雅茶事醉长安暨长安花灯点亮仪式”23日晚在位于马耳他首都瓦莱塔梅丽塔街区的马耳他中国文化中心门前举行。

图为花灯点亮仪式。马耳他中国文化中心供图

图为花灯点亮仪式。马耳他中国文化中心供图

随着中国驻马耳他大使馆首席馆员彭熠军参赞、马耳他中国文化中心主任袁媛、西安文化和旅游局副局长赵锋、卡尔卡拉市议员（前市长）斯佩朗莎·奇尔可普等嘉宾共同点亮了地面和悬挂在梅丽塔街区上方的长安花灯，现场人群爆发出热烈的欢呼声。站在欧洲名城瓦莱塔的街道中欣赏集精美与创意于一身的中国传统花灯，令在场观众既在瞬间仿佛跨越时空回到中国盛唐时期的长安，徜徉于华灯绽放的中国古老街市，也为西安与瓦莱塔两个千年古都历史文化风韵的巧妙融合、为中西文明的创意交流而感到震撼。

荟萃了中国传统茶文化、服饰文化、体育竞技文化、器乐文化、雅集文化、祈福文化的沉浸式体验，让挤满街区的马耳他民众和外国游客目不暇接，纷纷为中国文化的博大精深和精致典雅点赞。

来自西安的茶艺师向观众生动展示了唐代煎茶和宋代点茶，炙茶、碾罗、投茶、分茶、候汤、温盏、点茶等精巧考究的技艺，以及精美绝伦的器具。中国茶文化的审美情趣和精神内涵令到场的外国友人惊叹不已。来自马耳他的玛丽·萨米特表示，她第一次尝到来自中国的茶，茶香令人心旷神怡，如此精致的饮茶方式让她体验到中国的传统生活美学，她会持续关注马耳他中国文化中心举办的后续活动，进一步了解更多关于中国的历史故事和生活方式。

此次马耳他中国文化中心与西安市文化和旅游局共同举办的长安花灯展将在马耳他瓦莱塔的玛丽塔街区展出三个月，布展期间已吸引了许多当地民众和外国游客前来合影留念，成为当地的“网红”景点。这是西安市首次在境外举办如此大型的仿古花灯展，也是马耳他中国文化中心近年来最大规模的户外花灯展。

图为花灯点亮仪式现场。 马耳他中国文化中心供图

图为花灯点亮仪式现场。 马耳他中国文化中心供图

(责编：曹欣悦、常红)

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