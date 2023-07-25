人民网罗马7月24日电（记者谢亚宏）由中国电建承建的塞尔维亚萨拉奥尔奇光伏项目近日在项目施工现场举行开工仪式。塞尔维亚能源与矿业部部长杜布拉夫卡·杰多维奇、中国驻塞尔维亚大使陈波、公司副总经理兼欧亚区域总部总经理刘绍泉、湖北工程公司总经理鄢来辉出席仪式并致辞。

杰多维奇表示，该项目的建设对于塞尔维亚新能源领域是一个非常好的消息，当前塞尔维亚已建电力容量远低于可开发潜力，远景广阔。政府正在出台各种激励政策，积极促进塞尔维亚光伏项目的发展，希望更多的企业参与塞尔维亚新能源项目投资与建设。

陈波表示，近年来中国在新能源领域取得了不少成就，风能、太阳能装机量位居世界第一，技术和设备生产都具备很强的竞争力，塞尔维亚日益重视新能源的开发。该项目是中国公司与当地合作伙伴一起在塞尔维亚建设的第一座地面光伏电站，希望这将是中塞两国未来合作的良好新开端。

刘绍泉感谢业主对中国电建的信任，感谢该项目各参与方的配合，感谢塞尔维亚政府以及中国驻塞尔维亚大使馆一直以来给予的大力支持和帮助。中国电建将秉持“品质至上、信誉第一”的原则，充分发挥我们的专业水平和服务质量，与项目各参与方一起努力确保项目高质量履约和按时交付，促进塞尔维亚能源转型建设和社会经济发展。

塞尔维亚萨拉奥尔奇光伏项目工作范围包括13.86MW光伏场区、35kV开关站及3.5公里外送线路的勘测、设计、供货、土建和机电安装、调试等内容，项目建成后，将每年提供超过1600万度绿色电力，减少二氧化碳排放量1.6万吨。该项目中国电建参与塞尔维亚新能源建设的一个重要里程碑，同时该项目以属地化品牌实施，也是迈出了中国电建在塞尔维亚属地化发展战略的重要一步。

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