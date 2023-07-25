“义乌—里约”经贸合作恳谈会现场。人民网记者 时元皓摄

人民网里约热内卢7月24日电 （记者时元皓）当地时间7月24日下午，金华市委常委、义乌市委书记王健率代表团与里约热内卢侨界代表在巴西华人文化交流协会举行“义乌—里约经贸合作恳谈会”。中国驻里约热内卢总领事馆领侨处处长郭填甜、巴西华人文化交流协会主席上官建峰等参会并致辞。

郭填甜介绍了领区的基本侨情。她表示，长期以来，里约侨界支持祖（籍）国经济发展的同时在当地积极履行社会责任，架起了中巴民间友好的桥梁，驻里约热内卢总领馆将一如既往为侨服务。中国义乌享誉全球，义乌商品遍布世界，近年来，义乌着力搭建更好平台、提供更好服务、创造更好环境，为全世界的商人提供更多便利，里约侨界对此次访问倍感亲切，祝愿代表团此行取得丰硕成果。

王健表示，义乌在改革开放以来坚持和深化“兴商建市”发展战略，走出了一条富有特色的区域发展道路。义乌是“世界小商品之都”，其商品能够外销到全球230多个国家和地区，离不开海外华侨华人作出的积极贡献，此次来访既是友谊之旅，也是学习考察之旅、合作交流之旅，希望在与侨界代表的交流中能够了解当地市场情况。未来，义乌将进一步优化贸易流程，提升政务服务水平，打造更加便利的营商环境。

上官建峰表示，巴西华人文化交流协会自成立以来一直致力于增进中巴两国人民友好交流，为推动两国文化、科技、经贸等方面交往作出巨大贡献。义乌的市场不仅仅是中国人的市场，也是全国乃至全球的市场，很多协会成员参与的进出口贸易，主要采购地就是义乌。希望代表团此访能够助力实现更加快捷和便利的采购、通关和物流，进一步推动相关贸易稳步发展。

里约中国和平统一促进会代会长黄龙、巴西中国和平统一促进会代会长张小春、巴西中国浙江商会会长郑侠茂、巴西华人文化交流协会前任主席尹霄敏等参与会议，并就未来华商与义乌相关贸易合作等建言献策。会议由巴西华人文化交流协会秘书长伍小曼主持。

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