探访新疆阿拉山口铁路口岸：向西开放的前沿枢纽 

人民网阿拉山口7月25日电 （记者刘洁妍）阿拉山口口岸位于新疆博尔塔拉蒙古自治州，是我国过货量最大、最为繁忙的陆上口岸之一。随着“一带一路”建设的推进，经由阿拉山口口岸进出境的中欧班列逐年增多。

截至7月11日，今年经阿拉山口口岸通行中欧（中亚）班列达3520列，同比增长11.1%；铁路货运量达747.8万吨，同比增长18.8%，公路进出口货物31.67万吨，同比增长228.53%，实现双增长，阿拉山口铁路口岸向西开放的枢纽节点作用日益凸显。

近日，人民网多语种融媒体报道团队来到阿拉山口站集装箱换装库，看到一列满载集装箱的中欧班列正在紧张有序换装。“中方使用的是标准轨，哈萨克斯坦等国家使用的是国际宽轨。因为轨距不同，中欧班列在出入境时，就要在这个换装库内为货物进行换装作业。”中国铁路乌鲁木齐局阿拉山口站团委书记陈乾介绍说。

阿拉山口每年8级以上大风天气约160天。为解决受大风影响不能进行集装箱换装的问题，这里建有目前亚洲最大的铁路室内集装箱换装库，可以全天候24小时进行换装作业，年换装能力达20万标箱。“4台巨型桥吊同时作业，1个小时左右就可以完成一列中欧班列的换装。”陈乾表示。

据统计，阿拉山口站自2011年办理首列中欧班列至今，累计办理通行中欧班列超3万列。随着进出口贸易蓬勃发展，班列开行规模从2012年的每月通行3.5列已增长到现在的日均17列。

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