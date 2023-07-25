人民网伦敦7月24日电（记者邢雪）7月20日，中国驻英国大使郑泽光应邀出席伦敦金融城工商界招待会并发表主旨演讲，指出中英两国应坚持互利共赢原则，为对方企业提供公平、开放、非歧视性的营商环境，不断开拓合作新领域。中英工商界人士约200人出席。

郑大使指出，今年上半年中国经济持续恢复、总体回升向好，国内生产总值同比增长5.5%，明显快于其他世界主要经济体。当前，中国正坚决贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。郑大使介绍了近来中国出台促进民营经济发展壮大、扩大内需、扩大高水平对外开放相关举措，强调中国拥有强有力的政治领导、保持稳定性连续性的大政方针、完备的产业体系、规模巨大的人才资源和市场，中国经济长期向好的基本面没有改变。他强调，那些热衷于唱衰中国、抹黑中国的人不可能得逞，中国人民将依靠自己的聪明才智和艰苦奋斗持续稳步实现确定的发展目标。

郑大使指出，中英在数字经济、经贸金融、绿色能源等领域合作前景广阔。两国应坚持互利共赢原则，为对方企业提供公平、开放、非歧视性的营商环境，不断开拓合作新领域。长期以来，伦敦金融城在促进中英经贸、金融合作方面发挥了重要作用，希望金融城为推动两国企业互利合作做出新的贡献。

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