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汉语桥线上体验营 “一条海上丝路，万千非遗瑰宝”开营 

2023年07月25日08:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达7月24日电 （记者李培松）7月24日下午，由教育部中外语言交流合作中心主办、黎明职业大学和印尼雅加达华文教育协调机构、印尼峇淡慈容学校联合承办的汉语桥线上体验营“一条海上丝路，万千非遗瑰宝”正式开营。雅协执行主席、黎明海丝学院印尼方院长蔡昌杰，印尼峇淡慈容学校初中部校长黄依丽，黎明职业大学党委委员、副校长李冬梅出席开营仪式，体验营的128名营员、黎明职业大学印尼留学生以及来自雅协、峇淡慈容学校、峇淡世界大学语言中心、黎明职业大学相关职能部门的教师代表参加仪式。仪式由黎明职业大学林昭永主持。

开营仪式上，李冬梅向参加体验营的嘉宾和营员表达诚挚欢迎。她表示，此次汉语桥线上体验营举办时间正值泉州申遗成功两周年，为了能让千岛之国的青少年朋友们感受更加立体、更加多彩、更加丰富的非遗文化，黎明职业大学精心开发了茶艺、陶艺、武术、布雕画等12门课程，希望营员们能够从其中品味泉州这座世界文化遗产城市的无限魅力，增进对中华文化的认识，提高华文水平，感受当代中国。

图为开营仪式中国会场。黎明职业大学供图

图为开营仪式中国会场。黎明职业大学供图

蔡昌杰指出，本次汉语桥线上体验营在峇淡慈容学校反响热烈，一开放报名就吸引了百余名学生参加，希望营员们好好学习中文，将来成为印中两国交流的使者和栋梁，也希望通过汉语桥活动，能够进一步加强印中两国人民友谊和合作。

图为开营仪式印尼会场。黎明职业大学供图

图为开营仪式印尼会场。黎明职业大学供图

黄依丽说，体验营为学员们准备了丰富多彩的课程和活动，旨在激发大家的兴趣，培养多元化的技能，希望通过汉语桥的平台，让大家发现自己的潜能、展示才华，获得成长与进步。

陈正鹏和林宝儿代表全体营员分享了对体验营的期待，他们希望从汉语桥活动中学到更丰富的知识，从而开阔眼界，增加对中华文化的热爱和兴趣。

中印尼两国学生联合表演了中华传统茶艺、中华传统武术、快乐操及古筝演奏等节目，将开营仪式推向了高潮。

图为开营仪式上两国营员表演精彩节目。黎明职业大学供图

图为开营仪式上两国营员表演精彩节目。黎明职业大学供图

本次汉语桥线上体验营以“一条海上丝路，万千非遗瑰宝”为主题，采用直播和录播相结合的方式，分成汉语华章、非遗瑰宝、海丝技艺三个篇章，构建了语言课堂、文化课堂、技能课堂，即“中文+文化+技能”的方式，让海外青少年充分认识海丝古城、世遗泉州。开营仪式后，营员们即刻进入技能课堂《海丝技艺—水墨刺桐城》。课堂上，营员们不仅了解了闽南传统建筑文化，还跟着老师亲手绘制了闽南红砖厝，展现了学习汉语和中国文化的极大热情。

(责编：曹欣悦、常红)

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