人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

澳大利亚：红火蚁六度突破防线　进逼新南威尔士州

2023年07月25日08:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月24日电 最近六周，红火蚁在澳大利亚昆士兰州六度突破防线，来势汹汹向南侵袭。邻州新南威尔士州启动生物安全防控机制，希望阻止这种外来物种进入该州，但是专家预测这些措施只能拖延、而无法彻底拦住红火蚁。

　　英国《卫报》23日以澳大利亚入侵物种委员会为消息源报道，上周在昆士兰州塔勒布吉拉发现红火蚁踪迹。这是迄今在昆士兰州发现的红火蚁踪迹最靠南的地点，距南部相邻的新南威尔士州仅约5.5公里。

　　红火蚁侧面照（资料照片）。新华社发（徐正会摄）

　　新南威尔士州已启动生物安全防控机制，内容包括限制或禁止运输红火蚁出没地点周边5公里内的特定物资，例如土壤、草皮、捆装干草等，以防红火蚁藏匿其中进入该州。入侵物种委员会对这些措施表示肯定，但认为这只能减缓红火蚁南侵速度，而无法彻底挡住其攻势。

　　据入侵物种委员会发言人里斯·皮安塔23日介绍，最近六周，红火蚁在昆士兰州内六度突破防堵区域，不断向新南威尔士州方向逼近。该委员会预测，红火蚁将不可避免地越过州界，进入新南威尔士州。

　　据专家预估，在最糟糕的情况下，红火蚁将在2035年抵达新南威尔士州首府悉尼。

　　红火蚁是全球公认的百种最具危险入侵物种之一，对农林业生产、人体健康、公共安全和生态环境等均可能造成严重危害。红火蚁攻击性较强，叮咬人畜后造成的痒和灼烧感可持续一小时，少数情况下还会使人过敏死亡。据农业专家介绍，红火蚁能直接食用农作物的种子、果实、幼芽等，导致农作物减产，还会影响部分动物生长繁殖。

　　红火蚁最初分布在南美洲，后入侵美国，上世纪90年代从美国经货物运输入侵澳大利亚，但澳大利亚直到2001年才意识到遭红火蚁入侵。

　　皮安塔呼吁政府部门加大灭蚁资金投入，“如果红火蚁在澳大利亚全境蔓延，它们将比野兔、甘蔗蟾蜍、狐狸和野猫加起来的破坏力还要大”。（杨舒怡）

(责编：于洋、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部