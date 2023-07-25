新华社北京7月24日电 最近六周，红火蚁在澳大利亚昆士兰州六度突破防线，来势汹汹向南侵袭。邻州新南威尔士州启动生物安全防控机制，希望阻止这种外来物种进入该州，但是专家预测这些措施只能拖延、而无法彻底拦住红火蚁。

英国《卫报》23日以澳大利亚入侵物种委员会为消息源报道，上周在昆士兰州塔勒布吉拉发现红火蚁踪迹。这是迄今在昆士兰州发现的红火蚁踪迹最靠南的地点，距南部相邻的新南威尔士州仅约5.5公里。

红火蚁侧面照（资料照片）。新华社发（徐正会摄）

新南威尔士州已启动生物安全防控机制，内容包括限制或禁止运输红火蚁出没地点周边5公里内的特定物资，例如土壤、草皮、捆装干草等，以防红火蚁藏匿其中进入该州。入侵物种委员会对这些措施表示肯定，但认为这只能减缓红火蚁南侵速度，而无法彻底挡住其攻势。

据入侵物种委员会发言人里斯·皮安塔23日介绍，最近六周，红火蚁在昆士兰州内六度突破防堵区域，不断向新南威尔士州方向逼近。该委员会预测，红火蚁将不可避免地越过州界，进入新南威尔士州。

据专家预估，在最糟糕的情况下，红火蚁将在2035年抵达新南威尔士州首府悉尼。

红火蚁是全球公认的百种最具危险入侵物种之一，对农林业生产、人体健康、公共安全和生态环境等均可能造成严重危害。红火蚁攻击性较强，叮咬人畜后造成的痒和灼烧感可持续一小时，少数情况下还会使人过敏死亡。据农业专家介绍，红火蚁能直接食用农作物的种子、果实、幼芽等，导致农作物减产，还会影响部分动物生长繁殖。

红火蚁最初分布在南美洲，后入侵美国，上世纪90年代从美国经货物运输入侵澳大利亚，但澳大利亚直到2001年才意识到遭红火蚁入侵。

皮安塔呼吁政府部门加大灭蚁资金投入，“如果红火蚁在澳大利亚全境蔓延，它们将比野兔、甘蔗蟾蜍、狐狸和野猫加起来的破坏力还要大”。（杨舒怡）

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