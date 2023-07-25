新华社马德里7月24日电（记者胡加齐）西班牙内政部24日凌晨公布的初步完全计票结果显示，在23日举行的议会选举中，右翼政党人民党成为议会第一大党。但无论是左翼联盟还是右翼联盟，席位总数均未达到组建联合政府所需的176个席位。分析人士指出，如何赢得足够多的小党派支持，成为摆在左翼和右翼联盟面前共同的问题。未来几周，西班牙各党派组阁谈判充满变数。

这是7月23日在西班牙马德里人民党总部大楼外拍摄的一处路标。新华社记者 孟鼎博 摄

没有党派可直接组阁

在23日举行的议会选举中，选民投票决定350个众议院席位和208个参议院席位归属。根据24日凌晨的计票结果，人民党获得136个众议院席位，得票率为33.05％，比上次选举增加超过12个百分点，但未能达到单独组建政府所需的176个众议院席位。现执政党工人社会党获得122个席位，得票率为31.7％，位列第二。

7月23日，一名男子在马德里一处投票点内投票。新华社记者 孟鼎博 摄

极右翼党派呼声党和新组建的融合15个左翼小党派的“苏马尔”党，分别以12.39％和12.31％的得票率位列第三和第四，获得33席和31席。其他7个地方性小党派则将瓜分剩下的28席。

人民党和呼声党共赢得议会169席，低于此前民调预测的178席，这意味着两党联合组建右翼政府的计划受阻。左翼阵营的工人社会党和“苏马尔”党则在议会共拥有153席，同样未达到组阁所需的176席。两大阵营均需与其他党派展开政治协商来实现组阁。

左右翼难有绝对优势

分析人士指出，西班牙右翼联盟没有像选前预测的那样拿下组阁所需的176个席位，与人民党在选战过程中过于乐观、左翼联盟扬长避短积极备战等因素有关。

此次选举前，右翼联盟在地方选举大获全胜，信心十足。人民党利用选民求变心理，主张大刀阔斧改革，重振西班牙经济、改善民生，赢得不少选民支持。但在议会选举中，人民党对大选结果过于乐观，有些大意轻敌，认为将以绝对优势战胜左翼阵营，使西班牙政坛向“右转”，甚至出现摆脱极右翼单独组阁的想法。呼声党领导人圣地亚哥·阿瓦斯卡尔在选后就指责人民党“过度自信”导致大选失利。

与此同时，左翼联盟加紧备战，扬长避短，以现有政绩争取选民支持，最终取得高于预期的大选结果。西班牙首相、工人社会党领导人佩德罗·桑切斯在选后说：“更多选民认可我们过去四年来所取得的成绩，大家深知已无回头路，更多民众希望西班牙像今天一样继续取得进步。”

此外，分析人士指出，此次选举结果表明西班牙政坛党派碎片化趋势更加明显，两大传统政党不再拥有绝对优势。人民党和工人社会党旗鼓相当，各有优势，使选情变得更加错综复杂，一方只能以微弱优势领先。

联合组阁前景难定

据西班牙选举程序，各党派联合组阁期限将于8月24日到期。如果左翼和右翼联盟届时均未获得其他党派的足够支持，西班牙将在年底再次举行议会选举。

据西班牙媒体《最后一点钟》24日报道，工人社会党和人民党都在选后次日紧急召集党内高层，研究大选结果及解决方案，特别是如何联合其他较小党派，提高联合组阁的可能性。

人民党主席阿尔韦托·努涅斯·费霍表示将持开放态度进行对话，寻求其他小党支持，争取获得组阁权。有分析人士指出，许多党派不愿意支持极右翼政党呼声党，成为右翼联盟组阁路上的一大障碍。政治分析家韦罗妮卡·富马纳尔在接受媒体采访时就表示组阁面临僵局。

此外，西班牙于今年7月1日开始接任欧盟轮值主席国，为期半年。法国、德国等欧洲大国也在密切关注西班牙政坛动向。右翼联盟如果上台执政，将是政坛风向“右转”的又一欧洲国家，届时欧盟的移民和应对气候变化政策是否会受到影响，还是未知数。

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