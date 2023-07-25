新华社约翰内斯堡7月24日电（记者谢江）中央外办主任王毅7月24日在约翰内斯堡会见巴西总统首席特别顾问阿莫林。

王毅表示，中巴作为东西半球最大的发展中国家，有着共同战略利益。中方愿同巴方一道，深化战略互信，拓展战略合作，加强“一带一路”倡议同巴方“再工业化”“加速增长计划”等发展战略对接，发掘更多利益共同点和合作增长点，将中巴关系打造成新兴市场国家和发展中国家团结合作的典范，共同推动人类发展进步，朝着构建命运共同体的目标作出努力。

王毅说，金砖机制已成为南南合作最具代表性的平台，面临着发展壮大的历史机遇。中方愿同巴方加强沟通协调，共同推动金砖合作适应形势需要和各方呼声，与时俱进，取得新的进展，更有力维护新兴市场国家和发展中国家共同利益，更有效推动世界多极化和国际关系民主化进程。

阿莫林表示，中国是巴西重要战略伙伴，两国全方位合作富有成效。巴方愿同中方一道，落实好两国领导人共识，密切战略沟通协调，深化航空、汽车、高新技术、绿色经济、应对气候变化等各领域务实合作，实现“1+1大于2”的效果。巴方愿同中方加强在金砖等多边框架内合作，共同坚持多边主义，共同维护世界和平。

双方还就共同关心的国际问题交换了意见。

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