新华社约翰内斯堡7月24日电（记者谢江）7月24日，中央外办主任王毅在约翰内斯堡会见俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫。

王毅表示，面对变乱交织的国际形势，在两国元首战略引领下，中俄关系经受住国际风云变幻考验，更加成熟坚韧，充满生机活力。中方愿同俄方进一步加强战略沟通，增强战略互信，深化“一带一路”同欧亚经济联盟对接，增进双边、地区、国际层面协调合作，共同反对霸权强权，不断充实中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵，为世界多极化和国际关系民主化注入更多新动力。

王毅说，金砖国家都是举足轻重的新兴市场和发展中大国，是代表世界发展方向的建设性力量。近年来，金砖合作亮点纷呈，既有丰硕务实成果，也有机制建设进展。中方愿同俄罗斯等金砖国家密切合作，推动金砖合作更实、更强、更大，维护广大发展中国家共同利益。

帕特鲁舍夫表示，当前形势下，俄中积极践行多边主义，共同反对单边主义，抵制假借多边机制维护少数国家利益的霸权行径，反对加剧地区和国际局势紧张的冷战思维，为维护俄中和发展中国家正当权益、维护地区和世界和平稳定作出重要贡献。俄方愿同中方加强战略沟通，扩大务实合作，深化在金砖国家、上海合作组织等框架内协调配合，为动荡不定的世界注入更多稳定力量。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

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