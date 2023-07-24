人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅会见俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫

2023年07月24日23:27 | 来源：新华网
小字号

新华社约翰内斯堡7月24日电（记者谢江）7月24日，中央外办主任王毅在约翰内斯堡会见俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫。

王毅表示，面对变乱交织的国际形势，在两国元首战略引领下，中俄关系经受住国际风云变幻考验，更加成熟坚韧，充满生机活力。中方愿同俄方进一步加强战略沟通，增强战略互信，深化“一带一路”同欧亚经济联盟对接，增进双边、地区、国际层面协调合作，共同反对霸权强权，不断充实中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵，为世界多极化和国际关系民主化注入更多新动力。

王毅说，金砖国家都是举足轻重的新兴市场和发展中大国，是代表世界发展方向的建设性力量。近年来，金砖合作亮点纷呈，既有丰硕务实成果，也有机制建设进展。中方愿同俄罗斯等金砖国家密切合作，推动金砖合作更实、更强、更大，维护广大发展中国家共同利益。

帕特鲁舍夫表示，当前形势下，俄中积极践行多边主义，共同反对单边主义，抵制假借多边机制维护少数国家利益的霸权行径，反对加剧地区和国际局势紧张的冷战思维，为维护俄中和发展中国家正当权益、维护地区和世界和平稳定作出重要贡献。俄方愿同中方加强战略沟通，扩大务实合作，深化在金砖国家、上海合作组织等框架内协调配合，为动荡不定的世界注入更多稳定力量。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

(责编：卫嘉、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部