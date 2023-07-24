人民网罗马7月24日电 （记者谢亚宏）马耳他中国静园22日举办“中国西安市向马耳他桑塔露琪亚市赠送兵马俑仪式暨中国西安兵马俑静园展览开幕式”，中国驻马耳他大使于敦海，马耳他前总统、马耳他社会福利基金会主席玛丽·路易斯·克莱罗·普雷卡，中国西安市文化和旅游局副局长赵锋，马耳他桑塔露琪亚市长夏梅·圣约翰等嘉宾出席了活动。

于敦海发表致辞，向到场嘉宾介绍了西安这座历史文化名城，以及作为西安文化地标之一的秦兵马俑。他表示，西安市赠送给桑塔露琪亚市政府的两尊兵马俑，是中华民族悠久灿烂文明的缩影和承载，也是中马人民传统友谊的象征。今后兵马俑将长期在中国静园展出，欢迎马耳他民众前来一睹兵马俑的风采，也欢迎前往西安以及中国其他城市亲身体验中国悠久灿烂的文明和日新月异的城市发展。

普雷卡表示，秦兵马俑是世界上独一无二的瑰宝，其非凡的工艺水平和对细节的刻画，反映出中国文化艺术的特质，展现了中国古代的技术成就，秦兵马俑被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》，是对中国古代文明的伟大和影响力的认可，也是中国丰富文化遗产的象征。本次兵马俑捐赠是马耳他中国文化中心促成的又一重要文化交流项目。

赵锋向到场的嘉宾介绍，兵马俑博物馆开放数十年来，已成为古都西安的文化传播使者，先后接待逾百名国家元首和政府首脑，以及数十万国际游客。此次赠予马耳他桑塔露琪亚市的两尊将军俑，按照俑坑中兵俑1:1仿造烧制，是秦俑中最高等级，最具特色的俑种。希望透过兵马俑能够与马耳他民众建立跨越时空的友谊。

到场嘉宾们争相近距离欣赏兵马俑，盛赞秦俑精美绝伦、中华文化博大精深，纷纷表示期待能有机会访问中国西安，实地感受秦兵马俑的恢弘气势。

马耳他中国文化中心主任袁媛主持仪式并表示，非常高兴在西安文化和旅游局、桑塔露琪亚市等各方的大力支持下，兵马俑落户马耳他。中心期待以此为契机，进一步推动双边文化交流，为马耳他民众带来更丰富多元的中国文化体验。

嘉宾们还在静园湖边共同欣赏了由西安市文化和旅游局组织的“茶和天下·茶宴雅集”，茶艺师们献上的唐宋茶艺表演，让到场嘉宾得以品茶香、尝茶点、赏茶艺，亲身感受茶宴的独特魅力，体验中国传统茶文化。

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