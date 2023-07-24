人民网罗马7月24日电 （记者谢亚宏）由马耳他中国文化中心、西安市文化和旅游局联合主办的“马耳他中国文化中心成立20周年专场音乐会”22日在马耳他桑塔露琪亚市的中国园林静园内隆重举行。中国驻马耳他大使于敦海、马耳他前总统、马社会福利基金会主席玛丽·路易斯·克莱罗·普雷卡、西安市文化和旅游局副局长赵锋、马耳他桑塔露琪亚市长夏梅·圣约翰、地中海国际会议中心主席肯尼斯·斯皮特里等嘉宾与各界友好人士及当地民众200余人出席。

于敦海在致辞中表示，半个世纪以来，中马两国相互尊重、相互理解，建立了深厚的情谊。马耳他中国文化中心自成立以来，积极开展文化交流、教学培训等活动，打造了“欢乐春节”、中国风筝节和“想象中国”儿童艺术比赛等系列高质量文化品牌项目，成为马耳他民众了解中国的重要窗口，为增进中马友谊和民心相通发挥了积极作用。

普雷卡在致辞中指出，文化在推动两国关系发展中发挥着积极重要的作用。马耳他中国文化中心是在欧洲成立最早的中国文化中心之一。马耳他中国文化中心成立20周年不仅是马中文化关系发展中的一个里程碑，在欧洲层面也具有重要意义。她表示，20年来，马耳他中国文化中心通过举办丰富多彩的文化活动和人文交流项目，为推进中马人文交流，尤其是通过“中国风筝节”等活动吸引了越来越多的马耳他青少年关注和学习中国文化，为促进中马青少年交流和增进两国人民友谊做出了重要贡献。

赵峰表示，马耳他中国文化中心成立20年来，为两国文明架起了互鉴之桥，对巩固和推动两国友谊持续发展发挥了独特、重要的作用。邀请马耳他朋友们去中国旅游，去西安做客，体验中国文化和古都历史风采。

马耳他文化中心主任袁媛主持音乐会，并感谢长期以来马耳他各界朋友对马耳他中国文化中心的支持和关注，表示中心将继续发挥桥梁和纽带作用，以20周年为重要契机，进一步加强与马各方合作，深化拓展文化和旅游交流，赓续传统友谊，携手共创美好未来。

音乐会由西安新民乐团、西安华清宫《长恨歌》艺术团联袂演出，融歌、舞、器乐演奏为一体。仿唐乐舞《霓裳羽衣舞》《七夕盟誓》《绿腰踏鼓》翩若惊鸿、宛若游龙，将观众带入了如梦似幻的盛唐长安。《喜洋洋》《彩云追月》《春江花月夜》《半山听雨》等经典民乐既有烟火人间，也有高山流水，如珠落玉盘，春风涤荡心灵。在观众的热烈掌声中，乐团返场加演，一曲马耳他名曲《盛会》将气氛推向了高潮，观众席中爆发出经久不息的掌声。

演出结束后，观众们纷纷表示，这是一场精彩绝伦的视听盛宴，通过这样的文化交流活动，他们对中国文化有了更深刻的了解，也更加渴望亲自到中国去感受这个东方古国的魅力。马耳他前总理多姆·明托夫的女儿、教育学家亚娜·明托夫表示，受父亲的影响，她从小热爱中国文化，非常高兴能在马耳他欣赏到如此高水平的演出，艺术家们精湛的技艺和中国古典音乐的韵味令人沉醉，用中国乐器演奏的马耳他歌曲既新颖又亲切，音乐会是承载着两国人民深厚友谊的一份珍贵礼物。文化小大使卡莱亚·内维尔表示，她曾经与父母在2019年访问西安，并观看了华清宫《长恨歌》的实景演出，今天的音乐会中穿插的《长恨歌》舞蹈表演，让他们重温当年的美好回忆。

夏梅·圣约翰表示，这场文化盛宴是中马两国友谊的结晶，不仅拉近了两国人民的距离，更为桑塔露琪亚市的居民带来了美轮美奂的中国文化视听享受。桑塔露琪亚市将继续与马耳他中国文化中心加强合作，共同探索更多文化交流的途径，为两国人民带来更多的喜悦和启迪。

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