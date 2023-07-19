中国日报网7月18日电 据《今日美国报》网站16日报道，美国非裔自杀率在过去20年里持续攀升，而非裔青年面临的风险最大！根据美国疾病控制与预防中心的数据显示，从2018年到2021年，10至24岁人群的自杀率上升了36.6%，是所有人群中增幅最大的。

纽约罗切斯特大学医学中心的精神病学副教授阿里尔·谢夫托尔指出，非裔青年女性尤为严重。2020年，自杀是12至14岁非裔女孩死亡的主要原因。

专家指出，种族主义和种族歧视、警察暴力执法、社区对寻求精神健康的污名化、对美国医疗保健系统的不信任、缺乏黑人榜样等等均是造成非裔自杀率攀升的原因。

俄亥俄州肯特州立大学生命发展和教育科学副教授珍妮 库尔顿说:“近年来，非裔青年亲眼目睹警察暴行、种族骚乱和仇恨犯罪相关的不平等现象的加剧。”她补充说，多种族或刑事司法系统中的非裔青年更容易受到伤害。

最新研究表明，非裔儿童在6岁时就经历或感受到种族主义和歧视。谢夫托尔称，这是非裔青年自杀想法及其行为的已知因素。“不幸的是，这也影响到了年龄更小的非裔。”

阿里尔·谢夫托尔正在探究非裔青年自杀率上升的问题，她表示，包括家庭暴力、失去父母或经济困难等在内的“悲惨的童年经历”是非常重要的影响因素。她说，非裔青年更有可能生活在低收入社区或寄养系统等环境中，这便造成其成长氛围恶劣，以及美国文化中特有的种族歧视问题也促使自杀率一升再升。

文章认为，虽然系统种族主义问题已屡见不鲜，但是随着互联网的发展，社交媒体上各式各样的新闻报道、仇恨言论、相关霸凌视频等等让（非裔）青年更容易看到这一问题。2022年皮尤研究中心的一项研究发现，非裔青少年比其他任何群体都更有可能说他们几乎经常上网。

“当（非裔）青年在互联网和电视上看到非裔被残忍对待的画面时，他们清楚地意识到非裔的生命价值被贬低了，”华盛顿特区乔治华盛顿大学临床心理学副教授雪莉·莫洛克说，“青年不会忘记他们的行为会产生不同的后果。这些都是系统性问题。”

莫洛克表示:“非裔年轻人是一个得不到充分服务的群体，他们无法获得治疗，且面临很多障碍。”“非裔青年的三大死因是他杀、自杀和事故，偏偏这三样都是可以预防的。（预防失败）是一种耻辱。我们不应该生活在一个非裔青年无法健康成长的社会里。”

根据美国疾病控制与预防控制中心的数据显示，2021年美国自杀人数上升到48,183人，几乎与2018年的48,344人的峰值持平。

美国印第安人和阿拉斯加原住民的自杀率最高（每10万人中有28人);与非裔(19.2%)和拉丁裔(6.8%)相比，该群体在这三年中也经历了最大的百分比增长，增长了26%。

匹兹堡大学斯帕茨所带领的研究人员发现，俄亥俄州东北部的一个地区从2011年到2021年，当地非裔的自杀率增加了一倍多。然而，此事并未引起当地政府足够的重视。

谢夫托尔强调，针对非裔青年自杀率飙升的现象，无论做出多少努力都不够。她认为，在关注非裔青年自杀因素方面远远落后。“我们现在只是处在人们开始关注这个问题的边缘。”

“我们不应该等到危机出现才去应对，” 莫洛克说，“孩子们应该拥有美好的生活。”

（编译：王晔 编辑：韩鹤）

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