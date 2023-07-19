国际在线报道（记者 史赫奕）：今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，“一带一路”建设实现了良好开局，取得了丰硕成果，中国与沿线国家及地区共同奏响了发展与繁荣的乐章。前人类命运共同体巴基斯坦研究中心副主任玛丽亚姆·拉扎（Maryam Raza）在接受国际在线专访时指出，“一带一路”倡议给世界带来多重机遇，中巴经济走廊等“一带一路”旗舰项目深受巴基斯坦人民的拥护和欢迎，中国为推动发展中国家共同进步发挥重要作用。

拉扎认为，自2013年习近平主席提出共建“一带一路”倡议以来，全球经济实现大幅增长。“一带一路”给世界带来多重机遇，除了助力经济社会发展之外，倡议还提升了区域互联互通，促进能源生产、技术改造、减贫和文化交流等。在搭建帮助各国实现经济协同发展的国际合作平台方面，中国是成功的倡导者。在此过程中，中国的国际影响力不断提升，并为推动发展中国家和地区增长进步发挥重要作用。

拉扎表示，中巴经济走廊是巴基斯坦与中国共建“一带一路”的旗舰项目。中国对中巴经济走廊相关项目累计投资达数百亿美元，为巴基斯坦的基础设施现代化做出巨大贡献。“一带一路”倡议的“五通”给巴中两国政府在建设经济特区、科技中心、可再生能源工厂和加强文化交流等方面提供充分便利。尤为值得一提的是，巴中文化和教育领域在“一带一路”倡议的推动下实现密切交往，极大地增进了两国人民的友谊。

她提到，不久前，中国斡旋促成沙特与伊朗复交，这一外交范例彰显出中国的和平倡导者形象，表明中国的领导力已获得中东地区国家的认可与信任。拉扎认为，中国致力于促进地区和平稳定的举措不仅呼应了构建人类命运共同体的理念，也有助于维护国家间平衡，开启中东国家合作的新时代，同时加快周边地区“一带一路”项目建设的步伐。

拉扎称，全球南方国家在现行的国际秩序中未能获得充分的发言权，而中国则是重塑世界秩序的倡导者，中国主张在广大全球南方国家中引起共鸣。将于今年在中国举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛有望为亚太地区乃至全球发展注入新活力，为“一带一路”沿线国家共同关心的领域擘画新的发展路线图。

当前许多亚太国家实现了经济正增长，工业革命蓄势待发，数字经济发展迅猛。在共建“一带一路”倡议框架下，新的商业模式及新产业不断涌现，创新发展、协调发展、绿色发展和开放发展的关键性日益凸显。拉扎预计，相关议题或将成为论坛期间讨论的重点，“期待中国在会上提出全面、高质量、可持续的发展路线图，继续在沿线各方的支持下共建共享。”

拉扎说，部分西方国家妄图通过诋毁“一带一路”倡议来抹黑中国形象。然而，在她看来，这些伎俩只能以失败告终。拉扎举例称，在巴基斯坦，中巴经济走廊深受欢迎。巴基斯坦始终与中国朋友站在一起，共同抵制西方媒体的恶意污蔑。“一带一路”倡议和诸多由中国发起的国际合作都以惊人的速度顺利开展，并在全球范围内产生积极影响，“美西方应当摆脱对冲突和战争的执念，向中国学习成功的政策和治理模式，团结互助，为全人类创造更加美好的未来。”

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