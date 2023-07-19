中新网北京7月18日电 (彭大伟 陈天浩)2023年是中国共产党成立102周年。澳大利亚著名汉学家马克林(Colin Mackerras)近日在北京接受中新网专访时表示，中国共产党在各领域都取得了十分了不起的成就。他指出，从维护国家稳定到推动基础设施建设、发展经济，再到提升女性地位……如果离开了中国共产党的领导，中国在大多数领域的成就是不可能达成的。

马克林是澳大利亚著名汉学家，现为澳大利亚联邦人文学院院士、格里菲斯大学荣休教授。

自20世纪60年代以来，马克林长期在中国工作和开展研究。他表示，从自己第一次来到中国以来，中国发生了翻天覆地的变化，“一切都在向好发展。”

马克林以中国在脱贫方面取得的成就为例指出，这是一项了不起的成就。他同时指出，与部分国家相比，中国在维护国家稳定、抗击新冠疫情、建设基础设施等方面，表现得更出色。中国女性对经济和社会的贡献也得到大幅提升。

“我认为这些都是了不起的成就，这些成就都是在中国共产党的领导下实现的。”马克林表示

谈及中国改革开放45年来的发展，马克林表示，自改革开放以来，中国不仅经济上取得了极大发展，全社会变得更加自信、开放，国家也维持了高度稳定。

“过去几年来，我所认识和接触的中国人都变得更加自信了，我认为这是很好的现象。”马克林表示。(制图：中新网王璐瑶 创意：谷丽萍 孟湘君)(完)

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