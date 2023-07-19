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热点问答：黑海港口农产品外运协议不再延长影响几何

2023年07月19日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月18日电　热点问答：黑海港口农产品外运协议不再延长影响几何

　　新华社记者

　　俄罗斯外交部17日表示，黑海港口农产品外运协议执行遭公然破坏，继续执行“毫无意义”。俄方当天向土耳其、乌克兰和联合国通报，不再延长该协议。这意味着，该协议17日到期后将不再延期。黑海港口农产品外运协议缘何签署？俄方为何决定不再延长？协议不再延长将带来哪些影响？

　　问：缘何签署协议？

　　答：乌克兰危机去年2月升级以来，以美国为首的西方国家对俄实施多领域制裁。在制裁与危机持续的双重影响下，乌克兰和俄罗斯经黑海港口的农产品出口受到干扰，大量谷物滞留在乌南部港口无法运出，使全球粮食短缺状况日趋严峻。为此，去年7月22日，俄罗斯、乌克兰分别与土耳其和联合国签署农产品外运协议，目的是向非洲、亚洲和拉丁美洲有需要的国家提供粮食、化肥等物资。

　　问：为何拒绝延长协议？

　　答：俄外交部7月17日发表声明说，协议执行期间共运出农产品3280万吨，其中70%以上运往包括欧盟国家在内的高收入和中高收入国家，而最贫穷国家收到部分占比不到3%，仅有约92万吨。同时，自去年7月以来，欧盟对俄农产品出口发布一系列制裁措施，美、英也采取了类似举措，导致俄在支付、保险、物流和海外资产等方面均被封锁。此前，俄方已多次就协议落实情况表达不满，认为农产品外运“已经变成乌克兰向粮食充足国家进行的商业性粮食出口”。

　　不过，俄方同时也强调，一旦协议中涉及俄方内容得到落实，俄方将立即恢复执行协议。

　　问：不延长协议影响几何？

　　答：俄乌均为农产品出口大国。乌克兰危机升级后，全球粮食价格一度持续上涨，上述协议的签署和执行对推动全球粮食价格回落起到一定积极作用。

　　世界粮食计划署有关官员表示，如果上述协议停止执行，可能对东非国家造成影响。联合国秘书长古特雷斯指出，如果粮食和化肥不能被及时运往全球市场，将对粮食生产和粮食价格产生影响。（参与记者：郑昊宁、黄河、李东旭、尚绪谦、王峰、康逸）

(责编：曹欣悦、崔越)

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