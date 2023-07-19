新华社联合国7月18日电 联合国安理会18日就人工智能与安全问题举行高级别公开会。中国常驻联合国代表张军在会上指出，人工智能的复杂效应不断显现，既产生巨大技术红利，也引发越来越多的担忧，凸显了构建人类命运共同体的重要性、必要性、紧迫性。

张军强调，人工智能作为“双刃剑”，它是好是坏、是善是恶，取决于人类如何利用、如何规范、如何统筹发展与安全。国际社会应该秉持真正的多边主义精神，开展广泛对话，不断凝聚共识，探讨制定人工智能治理的指导性原则。中方支持联合国在此方面发挥中心协调作用。

张军提出关于人工智能治理的五条原则。一是坚持伦理先行。必须将“以人为本”“智能向善”作为基本准则，规范人工智能的发展方向，避免这一技术成为“脱缰的野马”。在此基础上，逐步建立并完善人工智能伦理规范、法律法规和政策体系。二是坚持安全可控。国际社会要强化风险意识，建立有效的风险预警和应对机制，确保不发生超出人类掌控的风险，确保在关键时刻人类有能力摁下停止键。三是坚持公平普惠。发展中国家平等获取和利用人工智能技术、产品和服务，对于弥合南北技术鸿沟、数字鸿沟、发展鸿沟至关重要。个别发达国家为谋求科技霸权，构建排他性小圈子，以种种借口和行动恶意阻挠他国技术发展，人为制造科技壁垒，中方对此坚决反对。四是坚持开放包容。科技发展要在推动技术进步和保障安全应用两方面取得相对平衡，最佳路径是保持开放合作，鼓励跨学科、跨领域、跨地区、跨国界的交流对话，反对各种形式的“小院高墙”“脱钩断链”，打造开放、包容、公正、非歧视的科技发展环境。五是坚持和平利用。要重点挖掘人工智能在促进可持续发展、推动跨领域融合创新等方面的潜力，更好赋能全球发展事业。各国应秉持负责任的国防政策，反对利用人工智能谋求军事霸权、破坏他国主权和领土完整。

张军表示，中国秉持人类命运共同体理念，始终以高度负责的态度参与人工智能全球合作与治理，相继在联合国平台提交了关于人工智能军事应用、伦理治理的两份立场文件。中方愿同国际社会一道，在人工智能领域积极落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，坚持发展优先，维护共同安全，促进跨文化交流与合作，携手各国共享人工智能技术成果，共同防范和应对风险挑战。

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