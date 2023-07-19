七月十八日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的阿尔及利亚总统特本举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为特本举行欢迎仪式。

新华社记者 黄敬文摄

七月十八日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的阿尔及利亚总统特本举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为特本举行欢迎仪式。

新华社记者 翟健岚摄

新华社北京7月18日电 （记者刘华）7月18日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的阿尔及利亚总统特本举行会谈。

习近平指出，今年是中阿建交65周年。65年前，反对帝国主义和殖民主义、争取民族独立解放的共同事业使我们两国走到一起。65年来，中国和阿尔及利亚始终患难与共、守望相助，相互理解、相互支持，是追求共同发展和民族振兴道路上的真诚朋友、天然伙伴。中方正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，阿方正在着力推进建设“新阿尔及利亚”。中方愿同阿方一道努力，发扬光大传统友谊，推动中阿全面战略伙伴关系取得更大发展。

习近平强调，双方要在涉及彼此核心利益问题上相互支持。感谢阿方在台湾、涉疆、人权等问题上旗帜鲜明支持中方正义立场，中方坚定支持阿方维护国家主权、独立、领土完整，支持阿方走符合自身国情的发展道路，反对外部势力干涉阿内政。双方要携手落实好共建“一带一路”等重要合作文件，深化在基础设施、石油化工、矿产、农业等传统领域合作，拓展航天、核能、信息通信、可再生能源等高技术领域合作，培育合作新增长点。中方愿继续向阿方提供力所能及的援助，支持阿经济社会发展，愿进口更多阿优质产品，鼓励和支持中国企业赴阿开展合作。今年是中国向阿尔及利亚派遣医疗队60周年。60年来，中方向阿方派遣了3522人次医护人员，累计诊治患者2700多万人次，接生207万多新生儿，树立了中阿友谊的丰碑。中方愿继续同阿方深化医疗卫生合作，向阿方提供政府奖学金名额，推进新闻、旅游、青年、体育、智库等领域友好合作，夯实两国民意基础。

习近平指出，中方愿同阿方加快落实首届中国—阿拉伯国家峰会成果，实施好中阿务实合作“八大共同行动”，加强中非合作论坛框架内合作，落实好论坛达喀尔会议成果，推动构建新时代中阿、中非命运共同体。祝贺阿当选2024－2025年度联合国安理会非常任理事国，愿同阿方加强联合国等多边场合协调和配合，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，践行真正的多边主义，捍卫国际公平正义，维护发展中国家共同利益。

特本表示，中国是阿尔及利亚最重要的朋友和伙伴。感谢中方长期以来向阿方提供各种宝贵支持，阿方坚定支持中方在台湾、涉疆等核心利益问题上的立场，支持中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿积极参与共建“一带一路”，深化阿中全面战略伙伴关系，助力阿实现国家经济社会发展。阿方欢迎中国企业赴阿投资合作，愿提供良好营商环境，欢迎更多中国游客赴阿旅游，愿同中方加强各领域务实合作，深化人文交流合作。当前国际格局很不平衡，感谢中方为推动建设更加开放包容的世界、形成更加公正合理的国际秩序发挥的关键作用，赞赏中方为公平解决巴勒斯坦等地区热点问题、促进地区和世界和平稳定发挥的建设性作用，愿同中方密切在国际和地区事务中的战略协作。阿方高度肯定中阿合作论坛和中非合作论坛为促进中阿、中非关系发展发挥的重要作用，愿同中方共同努力，将中阿、中非合作提升至新的水平，更好造福双方人民。

会谈后，两国元首共同见证签署农业、交通、科技、电信、城市可持续发展、贸易、航天、检验检疫、能源、教育、体育等领域多项双边合作文件。

双方发表《中华人民共和国和阿尔及利亚民主人民共和国联合声明》。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为特本举行欢迎仪式。

特本抵达时，天安门广场鸣放21响礼炮，礼兵列队致敬。两国元首登上检阅台，军乐团奏中阿两国国歌。特本在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队，并观看分列式。

当晚，习近平在人民大会堂金色大厅为特本举行欢迎宴会。

王毅参加上述活动。

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