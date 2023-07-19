新华社北京7月18日电 国务院总理李强7月18日上午在人民大会堂会见美国总统气候问题特使克里。

李强表示，中美同为世界重要国家，两国加强合作不仅惠及彼此，也让全世界从中受益。去年习近平主席同拜登总统在印尼巴厘岛成功会晤，达成一系列重要共识，为中美关系发展指明了方向。中美双方要以实际行动落实两国元首共识，妥善管控分歧，推动中美关系早日重回健康稳定发展轨道。

李强指出，当前全球应对气候变化任务艰巨，需要包括中美在内的各国加强协调、凝聚共识、抓紧行动，最大程度形成应对气变的合力。要践行多边主义，坚持《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》确定的目标和原则。要承担各自责任，遵守共同但有区别的责任原则，发达国家应带头减排、尽早兑现资金承诺，发展中国家要作出力所能及的贡献。要共享科技成果，推动全球绿色低碳转型，发达国家应给予发展中国家更多技术支持。希望中美双方继续秉持合作精神，尊重彼此核心关切，通过充分沟通求同存异，探讨更加务实的机制化合作，推动多边气候治理进程，确保《巴黎协定》全面有效实施。

克里表示，美中是世界前两大经济体和前两大碳排放国。美方希望美中关系保持稳定，愿同中方加强合作，共同应对气候变化等紧迫的全球性挑战，推动《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得成功。

(责编：曹欣悦、崔越)