人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

李强会见美国总统气候问题特使克里

2023年07月19日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　新华社北京7月18日电  国务院总理李强7月18日上午在人民大会堂会见美国总统气候问题特使克里。

　　李强表示，中美同为世界重要国家，两国加强合作不仅惠及彼此，也让全世界从中受益。去年习近平主席同拜登总统在印尼巴厘岛成功会晤，达成一系列重要共识，为中美关系发展指明了方向。中美双方要以实际行动落实两国元首共识，妥善管控分歧，推动中美关系早日重回健康稳定发展轨道。

　　李强指出，当前全球应对气候变化任务艰巨，需要包括中美在内的各国加强协调、凝聚共识、抓紧行动，最大程度形成应对气变的合力。要践行多边主义，坚持《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》确定的目标和原则。要承担各自责任，遵守共同但有区别的责任原则，发达国家应带头减排、尽早兑现资金承诺，发展中国家要作出力所能及的贡献。要共享科技成果，推动全球绿色低碳转型，发达国家应给予发展中国家更多技术支持。希望中美双方继续秉持合作精神，尊重彼此核心关切，通过充分沟通求同存异，探讨更加务实的机制化合作，推动多边气候治理进程，确保《巴黎协定》全面有效实施。

　　克里表示，美中是世界前两大经济体和前两大碳排放国。美方希望美中关系保持稳定，愿同中方加强合作，共同应对气候变化等紧迫的全球性挑战，推动《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得成功。

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部