新华社北京7月18日电

中华人民共和国和阿尔及利亚民主人民共和国联合声明

（2023年7月18日）

应中华人民共和国主席习近平邀请，阿尔及利亚民主人民共和国总统阿卜杜勒马吉德·特本于2023年7月17日至21日对中华人民共和国进行国事访问。

习近平主席同特本总统在亲切友好和充分互信的氛围中举行会谈。中国国务院总理李强和中国全国人大常委会委员长赵乐际分别同特本总统会见。

两国元首回顾了两国深厚的传统友好关系，对两国各领域高水平的协调合作表示赞赏；探讨了进一步发展各领域关系的途径，以造福两国和友好的两国人民；就共同关心的双边、地区和国际问题交换了意见；对两国在双边层面和国际场合卓有成效的合作表示赞赏；指出此访恰逢两国建交65周年，具有重要意义。

阿方祝贺中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，祝贺中国全国两会取得积极重要成果，特别祝贺习近平主席再次当选为中华人民共和国主席。阿方赞赏近年来在习近平主席英明领导下中国经济社会发展取得的成就，祝愿中国人民取得更大发展、进步。中方赞赏阿方在特本总统提出的“新阿尔及利亚”愿景框架下在国家发展领域所取得的巨大成就，祝愿阿尔及利亚人民早日实现建设繁荣富强国家的目标。

鉴于两国关系发展现状以及继续加强这一关系的愿望，两国元首决定，进一步密切各层级政治磋商，加强在政治、经济、文化、技术、安全和国防等领域合作，深化两国全面战略伙伴关系，从而扩大共同利益、加强相互支持、应对各种全球性危机和挑战。

双方强调应密切政治和安全合作，愿密切政府和立法机构间各层级交流与合作，以实现两国人民的共同利益；赞赏两国经贸关系进展，愿深化经济伙伴关系，加强各领域务实合作，努力提升双边贸易规模，便利阿方非石油产品对华出口，在阿尔及利亚新投资法带来的诸多优惠背景下提升中方对阿尔及利亚实质性投资规模，同意在“新阿尔及利亚”愿景和共建“一带一路”倡议框架下，通过深化汽车制造、航天、农业、文化、旅游、港口建设、物流、海水淡化、基础设施、加工业、冶金、金融、数字经济、能源、矿山、教育、科研、中文教学、新闻、税务、海关、反腐败等领域合作，更好利用贸易投资机遇，密切两国公有和私营部门交流互访，共同努力打造优质、适宜、有吸引力的投资环境，促进经贸投资，巩固伙伴关系，为两国各领域经济合作开辟更广阔前景；加强科学和学术合作，支持中阿文化机构共同举办“庆祝中阿建交65周年系列文化活动”，持续扩大人员交往，巩固中阿在文化、体育、旅游和新闻等各领域民间友好关系。

双方同意全面加强两国发展战略对接，发挥互补优势，深化务实合作，造福两国人民，双方对在2022年11月和12月签署的《中阿共建“一带一路”合作规划》、《中阿全面战略合作五年规划（2022－2026年）》、《中阿关于重点领域三年（2022－2024）合作计划》表示满意。双方签署并达成了一系列协议和谅解备忘录，涵盖双方各个合作领域。

双方赞赏彼此相互支持，合作抗击新冠疫情，赞赏两国在疫苗生产领域建立的伙伴关系。两国元首愿以庆祝中国向阿方派遣第一支援外医疗队60周年为契机，加强两国卫生领域合作。

双方重申，愿密切在国际和多边场合的沟通与协调，继续坚定支持彼此核心利益，相互支持维护主权和领土完整，共同努力捍卫不干涉内政等国际法原则和国际关系基本准则，尊重睦邻友好原则，促进国际关系民主化，主张通过对话以和平方式解决冲突，强调应维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚持真正的多边主义，巩固国际关系中的团结合作与公平正义原则，维护发展中国家权益。

阿方重申坚持一个中国原则，重申台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的“台湾独立”，支持中国在涉港、涉疆、涉藏、人权等问题上的立场，反对将人权问题政治化或作为国际关系施压工具的企图。中方支持阿方维护国家安全和稳定的努力，赞赏阿方为实现全面经济振兴所选择的发展道路。

阿方再次向中方通报阿方为申请加入金砖国家所采取的举措和有关考虑，特别是在阿尔及利亚经济发生根本性变革背景下，阿方期待紧跟世界经济发展潮流。中方欢迎阿方加入金砖国家的积极意愿，支持阿方为实现这一目标所作努力。阿方赞赏中方所持立场，赞赏中方表示愿在这一进程中的各阶段给予阿方支持。

阿方感谢中方支持阿方竞选2024至2025年度联合国安理会非常任理事国。中方祝贺阿方当选联合国安理会非常任理事国。双方期待围绕安理会议程中的议题加强合作与协商。

双方对2022年12月9日在利雅得举办的首届中国－阿拉伯国家峰会表示欢迎，对当前国际形势下峰会取得的成果表示赞赏。双方强调支持“全力构建面向新时代的中阿命运共同体”倡议，赞赏中阿（拉伯）合作论坛在加强中国和阿拉伯国家集体合作方面所发挥的重要作用，愿共同努力加强论坛建设。

中方祝贺阿方2022年11月1日至2日成功举办阿拉伯国家联盟首脑理事会会议，赞赏阿方为实现阿拉伯团结、加强阿拉伯共同行动、应对阿拉伯国家当前在各领域面临的挑战所发挥的积极作用。

中方支持阿方在国际和地区事务中发挥重要建设性作用，阿方赞赏中方提出的各项倡议和构想，以及中方为推动中东问题公正持久解决所作积极努力。双方强调，中东地区局势事关全球安全稳定，推动地区实现和平繁荣符合国际社会共同利益。双方强调，应根据国际法和联合国有关决议解决巴勒斯坦问题，确保巴勒斯坦人民建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的、独立的巴勒斯坦国的权利，在相互尊重、坚持公平正义原则基础上实现中东安全与稳定，支持巴勒斯坦成为联合国和有关组织的正式会员国。中方赞赏特本总统为实现巴勒斯坦各派团结和巴勒斯坦内部和解与统一所作积极努力，以及就此发表的《阿尔及尔宣言》。阿方赞赏习近平主席多次就解决巴勒斯坦问题提出的倡议主张，特别是近期提出的三点主张；赞赏中方长期以来坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持巴方各派加强团结，通过协商对话实现内部和解。

双方一致认为应在尊重地区国家主权、独立和领土完整基础上，通过对话协商，推动叙利亚、利比亚、也门、苏丹等阿拉伯地区热点问题及其他危机实现政治、和平解决，强调反对外部干涉，共同打击其境内的极端恐怖组织，支持黎巴嫩、索马里、苏丹为实现安全稳定、发展繁荣和反恐所作努力，支持联合国和阿盟为此所作努力。中方强调支持阿拉伯国家通过团结合作解决地区安全问题。

在中方积极斡旋下，沙特阿拉伯王国和伊朗伊斯兰共和国于2023年3月10日在北京达成协议，并于4月6日在北京签署联合声明，宣布恢复外交关系，沙伊两国关系迈向共识、合作、和平的新时代。阿方对中方所作努力表示赞赏。

双方强调中非全面战略合作伙伴关系的重要性，支持非洲国家根据非盟《2063年议程》实现共同发展目标，根据《非盟宪章》基本原则，消除威胁非洲和平、安全与稳定的危机，致力于以非洲方式解决非洲问题。

阿方赞赏中方秉持习近平主席提出的真实亲诚对非政策理念和正确义利观，致力于不断巩固中非政治互信，深化各领域务实合作，为非洲和平与发展提供力所能及的帮助；赞赏中方坚定支持非洲国家实现民族独立，走符合自身国情的发展道路，支持非洲一体化建设和联合自强的努力；认为中方对非合作一直走在国际对非合作的前列，中非合作成果改善了非洲经济社会发展条件，给双方人民带来了实实在在的好处。

中方赞赏阿方为支持非洲稳定、发展、安全与和平所发挥的重要作用，积极推动和平解决利比亚、马里、萨赫勒和撒哈拉地区危机，赞赏阿方作为非盟预防和打击恐怖主义及暴力极端活动协调员长期以来致力于在非洲打击这一危险公敌，并积极努力分享其反恐成功经验。中方赞赏阿方为实现非盟《2063年议程》所作贡献，尤其是同非洲国家实施具有非洲属性的基础性发展项目，以实现经济融合；赞赏阿方为加强非洲国家贸易往来而努力推动自贸区建设；赞赏阿方发挥积极作用，为非洲国家发展项目，尤其是为经济、社会、文化、宗教和科学等领域融合性项目提供融资。

关于西撒哈拉问题，双方强调支持在国际法特别是联合国有关决议框架内达成公正、持久解决方案的努力，保障西撒哈拉人民在符合联合国宪章宗旨和原则的安排下实行自决，支持联合国为此所作努力。

关于乌克兰形势，双方呼吁通过对话谈判、以和平方式化解分歧；遵守公认的国际法、联合国宪章宗旨和原则；一国的安全不能以损害他国安全为代价，应重视并妥善解决各国的合理安全关切；反对单边制裁等强制性措施，避免违反国际法、损害有关国家民生；应缓解可能造成的人道影响，尽力避免局势升级，实现危机的和平解决。

阿方赞赏中方促进国际和平与发展的努力，支持习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，上述两项倡议呼吁国际社会重视发展问题，重振全球发展合作伙伴关系，强调应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观。双方愿在全球发展倡议框架下共同推进重点领域合作，加快落实《联合国2030年可持续发展议程》。

阿方赞赏习近平主席提出的全球文明倡议，强调不同文明应包容共存、交流互鉴。中方赞赏阿方为保障发展中国家全面和可持续发展权利所作巨大努力。

访问结束之际，阿尔及利亚总统特本对中国国家主席习近平在他及随行代表团访问期间给予的热情接待和盛情款待表示衷心感谢和高度赞赏，诚挚祝愿习近平主席健康、幸福，祝愿友好的中国人民不断发展、进步。特本总统邀请习近平主席访问阿尔及利亚，习近平主席对此表示感谢，访问日期将由双方商定。

(责编：卫嘉、袁勃)