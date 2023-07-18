新华社河内7月18日电（记者孙一）越南国家水文气象预报中心18日发布消息说，台风“泰利”于当地时间18日下午在越南北部广宁省和海防市一带登陆，随后可能减弱为热带低压并于19日逐步消散。越南政府已为此做好应对准备。

“泰利”是越南今年面对的首场台风。越南国家水文气象预报中心预测，“泰利”过境期间，越南北部地区将迎来200毫米至400毫米的强降水，部分地区降水量将达500毫米，谅山、河江、高平、老街、安沛等山区省份易发生山体滑坡、泥石流等次生灾害。

为应对台风“泰利”，越南民航局宣布18日13时至18时临时关闭河内市内排国际机场，18日9时至19时临时关闭广宁省云屯国际机场和海防市吉碑国际机场，越航有149次航班延误或取消，近2.5万旅客受影响。按照越南总理范明政签发的防汛抗台风通知，广宁、海防、太平、宁平和清化等省市总共疏散了3万多名居民。

中国驻越南大使馆也发布通告，提醒在越南北部地区以及近期拟前往该区域的中国公民注意加强安全防范，实时关注台风预警信息及当地天气情况，做好应对强风、强降水准备，尽量避免外出。如确需外出，避免前往易发生山洪、泥石流、山体滑坡等次生灾害的山区，以及海边、河边和地势低洼地区等危险地带，避开临时建筑物、树木、广告牌、电线杆，远离断头电线，绕开积水，确保人身和财产安全。

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