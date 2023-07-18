2023年7月15日至16日，“2023内蒙古 亚太音乐节”在内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗御马苑旅游区震撼上演。动感的音乐、炫酷的舞台、壮观的无人机与烟花表演，一场具有国际水准的顶级视听盛宴在这里呈现。

作为首届亚太音乐节，本次活动以“不惧未来 就等你来”为主题，现场共设置“亚太音乐节、东盟风情嘉年华、文旅夜游、亚太露营节、无人机烟花秀”五大板块，吸引了太仆寺旗以及周围的数万观众，奉献了一场具有国际水准的草原音乐文化盛宴。

音乐节总指挥、中国外文局亚太传播中心总经理赵全勇介绍，本次音乐节以文化为纽带，以音乐为载体，秉承“安全、精彩、科技、流通”的宗旨，融合“国际文化+电子音乐+知名艺人+数字科技+直播经济”的多维模式，用“音乐节+”的创新形式搭建起国际文化交流平台。

音乐节舞台造型设计和亚太音乐节标识一脉相承——用美妙音乐打开“世界之窗”。两侧对称“窗口”代表国家间的平等对话与世界和平。中间圆形与窗口结合好似眼睛。眼睛是心灵的窗户，打开心灵之窗，唱响亚太命运共同体。整体舞台展开像翱翔的翅膀在蓝天下讲好中国故事，传播好中国声音。

现场共有16组艺人、乐队展开演出。夕阳西下，太仆寺旗乌兰牧骑为现场观众带来了马头琴演奏、呼麦、舞蹈等具有民族特色的舞台表演。夜幕降临，新锐音乐人与老牌歌手在沸腾的人潮中掀起一波又一波的热浪，点燃了现场观众的热情，为乐迷朋友们奉上精彩的视听盛宴。

中国金属硬摇滚乐的先驱——面孔乐队演唱了《英雄》《幻觉》等经典歌曲，让人梦回青葱岁月。当熟悉的《爱不爱我》响起时，全场观众都在齐声合唱，周晓鸥也带来了多首自己的新歌。罗琦的《我是一只小小鸟》瞬间激起了所有乐迷的热情。王北车与观众开展了近距离互动，观众伴随着音乐摇摆呐喊，掀起一波又一波热潮。来自草原的杭盖乐队一上台就引起了观众的热烈反响，蒙古民间音乐与摇滚乐在草原激情碰撞。舞台上，音符律动、唱跳狂嗨;舞台下，尖叫不断，释放激情。

面孔乐队表示，今年第一次内蒙之行就来到了太仆寺旗，希望下次还能来到这里和大家相聚，为大家呈现一场完美的摇滚乐的演出。麻园诗人表示，这是他们第一次来到内蒙古大草原，这里的草原美景与适宜的气候给人留下了深刻印象，演出的时候更是感受到了草原上内蒙人民的热情。

在气氛最热烈的时候，500架无人机缓缓升空，列队表演，不断变换阵型，时而在空中呈现出“亚太音乐节”、“中国外文局亚太传播中心”、“太仆寺旗欢迎您”等巨幅字幕，时而呈现吉他、音符、蒙古包等色彩缤纷的图案。

在活动最后，随着一声声巨响，无数的烟花在空中绽放，流光溢彩，火树银花，点亮了盛夏贡宝拉格草原的夜空，现场高潮迭起，观众欢呼声不断。

现场还有近千顶帐篷的亚太露营节，引领野奢新潮流，DJ舞台音乐不断，气氛不止，呈现出了超具氛围的电子音乐舞台。到音乐节现场的乐迷们不仅可以随着音乐嗨唱，更可以在天幕下露营、在草坪上玩飞盘、品尝美食，现场成为了集吃喝玩乐、观景休闲于一体的多元文化空间，

很多观众都向记者表示，现场氛围特别热烈和震撼，希望以后多举行这样的活动。本地居民康女士向记者表示，太仆寺旗之前从未举办过如此大型的音乐活动，“高科技”的硬核酷炫与大草原的辽阔美景交相辉映。她感慨，“正如无人机灯光秀的排列图案，我期待着2024年和亚太音乐节再见。”

来自北京的赵女士表示，他们是冲着歌手王北车来的，但现场气氛热烈，无人机烟花秀效果非常震撼，让他们流连忘返，感到不虚此行。

七月的太仆寺旗，蓝天白云草地，勾勒出一幅自然的美丽画卷。这里是距北京最近、保存最完整的一片原始典型生态草原，被誉为首都的“后花园”、天然的“大氧吧”，有着悠久的历史文化和丰富的旅游资源。五彩的灯光和动感的音乐此起彼伏，为这片草原增光添彩。

“辽阔草原，锡林郭勒;御马之乡，太仆寺旗。”内蒙古太仆寺旗人民政府旗长陈艳豹表示，太仆寺旗坚持把招商引资和项目建设作为推动高质量发展的关键之举，推进旅游与文化、特色产业、乡村振兴的深度融合，建成“距京津冀最近的草原生态文化休闲旅游首选目的地”，全方位的传递草原文化，以听觉、味觉、视觉的立体感官讲好草原故事打造草原文旅新纪元。

千里草原风光从这里开启，千年游牧文化之旅从这里启程。音乐与美景交融，文化与旅游结合，此次活动以树立草原文旅活动品牌为目标，让音乐节与本土资源巧妙结合，有助于推进文化旅游深入融合发展，激发太仆寺旗的市场活力，加快旅游市场复苏，释放旅游消费需求，进一步推动当地经济、文化事业发展。

“亚太音乐节、家园共和谐”。全球文明倡议表明了中国推动文明交流对话，共同构建人类命运共同体的真挚呼吁，体现了中国愿与世界各国共同谱写“各美其美、美美与共”文明合作新篇章的恢弘气度。在各国前途命运紧密相连的今天，不同文明包容共存、交流互鉴，将助力我们共同应对挑战、实现繁荣发展。

音乐作为传播文化的载体，具有跨越时间和空间的独特优势，有助于增进人类之间的理解与互信，促进文明之间的交流和融合。本次音乐节特别设立“东盟风情展区”和“亚太国际传播”主题邮局，通过多种形式展现中国与东盟国家间的合作成果和特色商品，拓展亚太国家间的文明交流内涵，深入促进中国—东盟国家文化经贸合作。

作为面向亚太国家和地区开展信息传播和人文交流的综合型平台，多年来，中国外文局亚太传播中心见证了中国与东盟国家之间的经济文化交往不断推进，各领域合作走深走实，始终致力于发挥文化传播和人文交流的优势，努力增进中外民众之间的相互了解和友谊。

来自港澳台的首都高校学生在音乐节期间实习，他们欣赏了内蒙古别具风情的自然风光，走入蒙古包、深入牧民家，对民族认同、家国情怀有了更深的体悟，通过文化和经贸交流，学生们深深感受到中国和东盟一体化建设的巨大成就。

赵全勇表示，这不仅是一场视听盛宴，更是一场文化交流与合作的盛会。此次活动的成功举办，完美诠释了音乐和草原的激情碰撞，文化与旅游的魅力邂逅，表明了文化交流形式的多样性和丰富性，开创了中国与亚太国家交流互鉴的新尝试。

本次音乐节由中国外文局、中国—东盟中心指导，中国外文局亚太传播中心、锡林郭勒盟行政公署主办，国传守正(北京)传媒科技有限公司、太仆寺旗人民政府承办，北京北控建设发展有限公司昌农分公司、爱心人寿保险股份有限公司协办，上汽大众集团给予大力支持，威然作为官方唯一指定用车。

(责编：徐祥丽、杨牧)