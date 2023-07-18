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王毅会见美国总统气候问题特使克里

2023年07月18日17:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月18日电 7月18日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在京会见美国总统气候问题特使克里。

　　王毅表示，世界需要稳定的中美关系。习近平主席与拜登总统去年11月在印尼巴厘岛举行成功会晤，达成重要共识。双方要切实落到实处，共同排除干扰，让中美关系重回健康发展轨道。

　　王毅指出，中国在习近平生态文明思想指导下，坚持走绿色低碳可持续发展道路，积极开展应对气候变化的国际合作，朝着构建人类命运共同体的目标，推动建设清洁美丽的世界。中方愿同美方加强对话沟通，探讨互利合作，共同应对气候变化。中美气变合作有巨大潜力，同时离不开两国人民的理解支持，离不开中美关系的大环境。希望美方奉行理性、务实、积极的对华政策，继续坚持一个中国原则，妥善处理台湾问题，同中方共同践行相互尊重、和平共处、合作共赢的相处之道。

　　克里表示，美方重视稳定美中关系，希同中方共同努力，推动两国关系进一步改善，造福世界。美方始终坚持一个中国政策，愿本着相互尊重精神，同中方加强合作，妥善处理两国间分歧和差异，共同应对气候变化等全球性挑战。

(责编：袁勃、卫嘉)

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