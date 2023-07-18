新华社北京7月18日电 特稿：为全球生态保护贡献中国力量

新华社记者

“中国坚定不移地推进生态文明建设，让我感到钦佩。”美国国家人文科学院院士小约翰·柯布近日在接受新华社记者采访时说。

过去十年来，中国在生态文明建设和绿色发展领域取得举世瞩目的成就，多国官员和专家学者认为，中国为全球生态保护贡献力量，也为其他国家提供了有益经验，各方对加强与中国的绿色科技合作充满期待。

“成就举世瞩目”

“中国在生态文明建设方面的成就举世瞩目。”克罗地亚《伊斯特拉之声报》总编罗伯特·弗兰克日前在接受新华社记者采访时说。

浙江“千村示范、万村整治”的乡村蝶变、塞罕坝沙地变林海、苍山洱海恢复本色、九曲黄河重现清流，朱鹮、亚洲象等“珍禽异兽”数量显著增加……世界见证一个个生态文明建设的中国故事。

“我亲眼所见的中国与那些西方媒体的报道完全不同。中国人民爱护环境，良好的环境又回馈人民，环境的改善让人们过上幸福生活。”南非共青团全职全国委员米奇娅·蒙乔近日来中国乡村实地考察后这样感叹。

率先提出和实施生态保护红线制度，推动建设世界上最大国家公园体系，全球森林资源增长最多和人工造林面积最大，大气质量改善速度最快，在世界范围内率先实现土地退化“零增长”，全球入选“国际湿地城市”数量最多……这些事实见证了中国对生态环境保护的高度重视和持久努力。

以色列赖赫曼大学可持续发展学院院长约亚夫·亚伊尔对近年来中国在生态环境保护方面的努力一直密切关注。他认为，在降低城市PM2.5和PM10平均浓度方面，“中国取得了令世界瞩目的成就”。由于中国严格控制含硫物质排放，酸雨情况也有明显改善，“其意义非同凡响，因为酸雨会对森林、植物和土壤产生不利影响。”

俄罗斯科学院西伯利亚分院自然资源、生态与低温学研究所首席研究员伊琳娜·格拉济林娜表示，该研究所长期关注绿色增长理念下俄罗斯与中国毗邻地区的经济发展等情况。研究结果表明，中国东北地区在减少硫氧化物和氮氧化物排放方面“取得了令人瞩目的成果”。

“中国的参与和贡献无比重要”

从成功举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、《湿地公约》第十四届缔约方大会，到推动建立全球清洁能源合作伙伴关系、启动100个减缓和适应气候变化项目，再到与数十个国家共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议……中国始终积极参与国际环境保护治理，开展绿色双多边合作，为全球可持续发展贡献中国力量和中国方案。

在前不久举行的2023年生态文明贵阳国际论坛上，经济合作与发展组织驻华高级顾问豪伊鲍·陶马什说：“当我们讨论气候变化以及如何应对气变挑战时，中国的参与和贡献无比重要。”

日本前首相鸠山由纪夫在论坛视频发言中说，如果更多的国家能够学习中国的生态文明建设，将对全人类的可持续发展产生积极作用。

从肯尼亚加里萨郡的光伏电站，到南非开普省德阿镇的德阿风电项目；从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的友谊广场，到拉美多国街头的新能源汽车……在中国企业的帮助下，一批清洁能源和绿色发展项目在多个发展中国家落地，成为当地的新景观。

弗兰克说，中国坚持走绿色发展、可持续发展道路，不仅有助世界经济绿色复苏，也为世界其他国家做出了表率。

亚伊尔认为，作为全球第二大经济体，中国采取的任何行动都会在世界范围内产生重大影响。中国正加速向低碳经济转型，特别是在能源和农业领域步伐很快。

“中国经验是全人类财富”

科技是推动解决生态环境问题的利器，为生态环境保护提供重要支撑。中国在建设生态文明过程中通过科技力量带来生态与经济“双丰收”。

联合国前副秘书长兼环境规划署执行主任埃里克·索尔海姆曾多次来华考察。据他观察，中国企业有望成为世界能源产业的领军力量，进而对全球生态环境治理发挥积极作用。

过去十年，中国以水电、风电、光伏发电为代表的可再生能源装机规模稳居全球首位。《新时代的中国绿色发展》白皮书数据显示，2011年至2020年，中国环境技术发明专利申请总量接近全球60%，是全球布局环境技术创新最积极的国家。

当下，中国致力于推动能耗双控逐步转向碳排放双控，加快促进经济社会发展全面绿色转型。气候变化和绿色发展成为中国与国际合作伙伴特别是发展中国家开展务实合作的重要领域。

与中国研究伙伴合作多年的挪威水研究院执行院长图尔永·拉森表示，中国在可再生能源、各类环境技术等绿色发展方面处于世界领先位置，希望中国在相关领域开展更多国际合作。

西班牙知名中国问题专家胡里奥·里奥斯认为，中国对全球发展的巨大贡献不仅体现在自身跨越式发展，而且体现在与各国共享发展经验、承担全球责任。“中国发展经验已成为全人类共同财富，对全球南方国家来说尤为重要。”（参与记者：李学军、王卓伦、谭晶晶、刘恺、郭雨琪、罗国芳、胡加齐）

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