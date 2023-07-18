人民网记者 孙广勇

在孟加拉国首都达卡东南郊区的达舍尔甘地村，一片片池塘和河流形成密布的水系，当地孩子们尽情地跳进清澈的河水中嬉戏玩耍。看到记者的镜头，他们兴奋地展示着自己的泳技，有的展臂向前游动、有的腾身跃入水中，一大群孩子聚在镜头前，齐声高喊：“我爱游泳，我爱苟加芮Gojaria河，我爱中国。”

孟加拉国儿童在达舍尔甘地村附近清澈的河水中嬉戏玩耍。人民网记者 孙广勇摄

不仅给孩子们带来欢乐，还给村民带来生活便利的苟加芮Gojaria河，是在达舍尔甘地污水处理厂运行后变得清澈起来的，村民纳西姆对此前的污水河记忆犹新：“总是散发着臭臭的味道，河里的鱼也很少，用河水洗澡有时候身体会不舒服。”

达舍尔甘地污水处理厂的运行不仅让村民开心，也得到孟加拉国政府的高度赞赏。7月13日，孟加拉国在班加班杜国际会议中心隆重举办达舍尔甘地污水处理厂项目竣工典礼。孟加拉国总理谢赫·哈西娜表示，可持续和高质量的现代化污水处理系统对城市供水长期稳定至关重要。该污水厂投入运行是孟加拉国污水处理系统总体规划实施的开始，将在改善相关地区河流水质与环境等方面发挥重要作用。该污水厂日处理污水能力达到5亿升，将有效处理首都达卡多个地区的污水，使近500万城市居民受益。

达舍尔甘地污水处理厂是孟加拉国第一座也是最大规模的现代化大型污水处理厂。人民网记者 孙广勇摄

孟加拉国位于孟加拉湾之北，领土遍布大大小小的河流和池塘，被人称为“水泽之乡”和“河塘之国”。全境85%的地区为冲积平原，河网发达，河流和湖泊约占全国面积10％，适合农业和渔业，但雨季极易泛滥，加上服装业等原因，河水污染严重，尤其最大城市达卡，人口接近2000万，受生活污水、工业污水、农药等影响，饱受水资源污染之苦，整个城区仅有一座1992年建成的帕格拉Pagla污水处理厂，且因为工艺落后、管网损坏等原因，处理能力严重不足。

作为孟加拉国重要的民生项目，达舍尔甘地污水处理厂具有十分重要的政治、经济和社会意义。2017年8月1日，项目正式开工，由中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司承担设计、总承包建设以及1年运维工作。历经5年建设，厂区的夜航灯终于点亮了达卡郊区的夜色，为“金色孟加拉”再添一笔璀璨色彩，大幅度改善了达卡水环境现状。记者进入达舍尔甘地污水处理厂，从厂外污水提升泵站，到4.8公里的污水输送干管，再到占地面积25.58公顷的污水处理主厂区以及污泥焚烧系统，十分洁净、绿树成荫，与周边的湖泊河流村庄形成一幅美丽的画卷。泛着臭味的生活污水进入处理管池，经多个过程处理，在出水口处已十分清澈。一泓清水带着生生不息的力量，从出水口一泻而下，汇入河流。河面上，不时可以看到村民乘着小船捕鱼、游玩，十分惬意。

达舍尔甘地污水处理厂是孟加拉国第一座也是最大规模的现代化大型污水处理厂。人民网记者 孙广勇摄

作为“一带一路”倡议的重要组成部分，达舍尔甘地污水处理厂建成投运创造了多项“第一”，是孟加拉国第一座也是最大规模的现代化大型污水处理厂、南亚地区迄今为止最大的单体污水处理厂，也是中国自主知识产权的“喷雾干化+回转窑焚烧工艺”技术和设备第一次在海外建成投运。中国驻孟加拉国大使姚文表示，建设清洁美丽的世界是构建人类命运共同体的重要组成部分。该项目是由中国政府提供优惠贷款、中国进出口银行提供融资的南亚最大污水处理厂。今年是“一带一路”倡议提出10周年，也是中孟经济合作丰收之年。中企承建项目为孟方创造约55万个就业岗位，带来数十亿美元投资。未来，中方将持续鼓励更多中国企业来孟投资兴业，为实现“2041愿景”和“金色孟加拉”梦想贡献力量。中国将永远是孟加拉国追求发展道路上值得信赖的朋友和可靠的合作伙伴。

自污水厂运行以来，已累计处理污水达1亿5千万吨，出水水质及污泥焚烧净化烟气排放指标优于合同标准，造福了当地人民，周边沿线曾经的臭水河，如今已河清水秀、游客成群，成为当地“网红打卡地”。达卡市水污染状况已得到明显改善，水体逐渐褪去黑臭，显现出原本的碧波荡漾。中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司项目经理任瑞柯表示，“以前污水未经处理直接排入河里，现在经过我们处理后达标的水，让河水变清澈了，当地的孩子们都喜欢到这里玩水。看到孩子们的笑脸，是每天我们最开心的时刻。”

孟加拉国儿童在达舍尔甘地村附近清澈的河水中嬉戏玩耍。人民网记者 孙广勇摄

孟加拉国地处丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路交汇处，是共建“一带一路”的重要参与者，也是南亚经济发展最快的国家之一，2022年经济增速达7.1%。记者看到达卡就像一个大工地，筑路、修桥，大型建筑拔地而起，城市中心出现现代化新城区，中资企业积极参与其中，在不同领域为促进孟加拉国经济社会发展、增进民生福祉作出贡献。孟加拉国地方政府、农村发展和合作社部部长塔兹表示，来自中国的投资和技术推动当地经济，感谢中国对孟加拉国发展提供的大力支持，中国正在帮助孟加拉国实现梦想。

(责编：王禹蘅、杨牧)