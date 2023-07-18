林子涵 唐雅晴

过去数月，包括巴拿马在内的拉美地区持续少雨，湖泊河流水位下降，巴拿马运河也面临干旱。运河水位下降意味着航运吃水深度受限、船只通行数量减少。业内人士担忧，国际物流成本可能因此上涨，推高国际原材料市场价格，对全球供应链产生不利影响。

遭遇旱情

巴拿马运河位于中美洲，连通大西洋和太平洋两大水系，是全球重要的海运要道之一。据巴拿马运河管理局数据，巴拿马运河目前提供约180条海上航线，可连接约170个国家，到达全球约1920个港口。美国商务部数据显示，巴拿马运河是亚洲和美国之间航运贸易的“大动脉”，经该运河运输的货量占据东北亚至美国东海岸集装箱总市场份额的46%。

巴拿马气象部门表示，今年来，厄尔尼诺现象席卷拉美，巴拿马等国家经历了长时间的少雨高温天气，许多地区出现旱情。法新社称，为巴拿马运河供水的加通湖等出现了有记录以来的最低水位。

受缺水影响，巴拿马运河管理局近期数次下调船舶吃水深度规定。一些大型船舶不得不减少载重才能通行。

影响物流

《华尔街日报》报道称，巴拿马运河运力下降将损害南北半球间的农产品贸易。来自厄瓜多尔的香蕉、巴西的肉类、智利的葡萄酒等原本都要通过巴拿马运河运往各地。

能源等大宗商品运输也可能受到影响。美国消费者新闻与商业频道称，巴拿马运河每年约26%的运输业务涉及液化石油气、液化天然气等。虽然能源运输船不受吃水限制新规影响，但水位下降、小型船只增加等因素导致的运河拥堵会影响运输效率。

天津外国语大学国际关系学院院长李强表示，气候变化已引发国际物流受阻的担忧。巴拿马运河管理局采取的措施或将迫使不合要求的船只绕道南美洲的合恩角，或使货轮大幅削减载货量、同等重量的货物被分摊到更多货轮上，这两种选择都会显著提高物流成本，延长物流时间，对国际贸易产生不利影响。

极端天气还可能冲击全球贸易秩序。李强表示，巴拿马运河航运成本上涨，或将导致能源、农产品、基础原材料等大宗商品价格抬升，进而加剧粮食危机、能源危机、全球通胀等，或将强化发达国家在现有贸易秩序和供应链中的优势地位，扩大南北国家间“剪刀差”，加剧发展中国家的相对劣势。

共同应对

《福布斯》杂志网站报道称，巴拿马持续的高温干旱引发了对气候变化的反思。人们越来越意识到，实现低碳环保、促进运河航运业可持续发展的重要性。

李强表示，应对气候变化对经济活动造成的冲击，国际社会有必要加速绿色低碳转型。各国应兑现“国家自主贡献”承诺，减少二氧化碳排放，尽快实现碳达峰碳中和，将全球升温幅度控制在较工业革命前高2℃以内，并尽量向1.5℃靠拢。同时，各国也应加强气候韧性建设，增强适应气候变化的能力。发达国家应尽快兑现1000亿美元的气候资金承诺，帮助发展中国家提升适应气候变化能力。

“面对日益频繁的极端天气事件、不断增加的气候灾害成本，各国应开展务实、紧密的合作，坚持共同但有区别的责任原则，尽快落实《联合国气候变化框架公约》及《巴黎协定》的要求，从根本上减少极端天气事件发生的频率。”李强说。

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