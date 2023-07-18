□ 严 瑜

近日，美国地质调查局一项新研究显示，近一半美国自来水样本中包含有毒的“永久化学品”，广泛接触此类物质可能带来严重健康风险。

这项研究对来自全美700多个住宅、企业和饮用水处理厂的自来水样本进行检测，以查找是否存在被称为PFAS的全氟或多氟烷基物质。最终，研究人员在45%的样本中检测出至少一种此类人工合成化学物质的含量超过基准水平及美国推荐含量。美国疾病控制和预防中心称，接触高浓度PFAS物质可能扰乱激素、妨碍肝脏功能、增加患肾或睾丸癌的风险、降低婴儿出生体重和损害孕妇健康。

近年来，美国水污染事件屡见不鲜。美国广播公司今年4月曾报道称，美国密歇根弗林特市居民表示，自9年前当地爆发水污染危机以来，他们一直在与长期健康问题艰难抗争。2014年至2015年期间，弗林特市应急管理人员为节省资金，将城市水源地从休伦湖改成了受到严重污染的弗林特河，导致10万名居民家中的自来水被铅和军团菌污染，12人死于军团菌感染引发的肺炎，当地民众身心健康受到不可逆转的伤害。

然而，层出不穷的水污染事件似乎并未让美国政府绷紧环境治理的弦。相反，每当问题曝光，美国政府的态度往往不是直面、解决与反思，而是拖延、隐瞒与推诿。

这种现象不仅出现在水污染事件中。今年2月，震惊全美的“毒列车”脱轨事故就是另一个例证。

2月初，一列运载危险化学品的列车在美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇脱轨，大量有毒物质进入空气、水和土壤。美国政府在此次事件中反应迟钝、处理不力，引发民众和舆论的广泛批评。

时至今日，“毒列车”脱轨事故原因仍未定论，相关各方继续扯皮。更讽刺的是，如路透社所言，美国民主、共和两党围绕该事故又陷入新一轮的政治争斗和“指责游戏”之中，全然忘了当地民众还在为大量致癌化学物质泄漏将对健康造成长期影响而深深担忧。

还有2022年6月曝光的路易斯安那州因大量排放工业废料而产生的诸多“癌症巷”；2022年7月曝光的伊利诺伊州逾800万居民的饮用水中检测到至少一种可能有损健康的“永久性化学物质”；还有今年美国肺脏协会公布的近1.2亿美国人暴露在不健康的烟尘和雾霾中，而且有色人种生活在污染最严重地区的可能性几乎是白人的4倍……

嘴上喊着“保护环境”“环境正义”的美国政客，对这些触目惊心的环境问题却视而不见，或者歪曲事实、隐瞒真相，心里只想着一己一党私利。在国内环境治理领域劣迹斑斑的美国，却动辄对其他国家的环保政策和做法指手画脚，充当环保“教师爷”，大搞“双标”。

在全球头号发达国家，享受干净健康的环境，原来并不容易。

(责编：曹欣悦、崔越)