林子涵 赵婧如

欧盟—拉美加勒比共同体峰会7月17日至18日在布鲁塞尔举行。欧盟与4个南方共同市场国家（巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭）的自贸协定是本次峰会的焦点。该自贸协定历经20多年谈判，至今仍进展缓慢。专家表示，欧盟与拉美均对加强贸易合作有所期待，但多重矛盾导致双方分歧难消。受利益偏好、价值取向差异影响，预计自贸协定仍有较强不确定性。

协定多年延宕

欧盟—拉美加勒比共同体（拉共体）峰会时隔8年重新举办，被欧盟方面寄予厚望。西班牙《经济学家报》网站日前报道称，在当前全球地缘政治和经济形势下，欧盟打算重新拉拢被忽视多年的拉美伙伴，大力发展与拉美地区的经济和政治关系。欧盟方面相信，本届欧盟—拉共体峰会不仅是一场会议，而且是恢复并加强欧盟与拉美联系的契机。

“欧盟亟待通过峰会加强与拉美的经贸纽带。”英国《金融时报》日前发文称，欧盟目前是拉美第三大贸易伙伴。出于对自身在拉美影响力下降的担忧和对关键矿产资源和可再生能源的渴望，欧盟正努力重塑与拉美国家的合作关系。

分析指出，欧盟与拉美重建互信，推动落实欧盟与南方共同市场（简称“南共市”）的自由贸易协定将是一项标志性动作。

“欧盟若要实现与拉美经贸关系‘质的飞跃’，促成与南共市的自由贸易协定是最好的举措。”德国之声电台网站日前报道称。

埃菲社报道称，此次峰会的一大未知数就在于能否推进与南共市的自贸协定。该协定是欧盟与拉美间的战略优先事项。

由巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭4国组成的南共市是拉美地区重要的经济一体化组织。据国际货币基金组织及世界银行数据，截至2022年，南共市总人口约2.9亿，国内生产总值近5.2万亿美元，约占拉美地区国内生产总值的77%。与欧盟的自贸协定生效后，双方有望建成全球最大的自由贸易区。

然而，该自贸协定近期陷入停滞。今年3月，欧盟对自贸协定提出附加条件，要求南共市承诺减少森林砍伐，出口产品须符合欧盟环保要求。如不遵守承诺，欧盟将不会批准协定，并有权发起制裁。

该要求引发巴西、阿根廷等国强烈反对。7月4日，南共市第62次首脑峰会期间，巴西总统卢拉表示，欧盟单方面提出的环保附加条件“不可接受”，双方应以共赢为目的进行协商。

多年来，欧盟与南共市的自贸协定谈判波折不断。1995年，欧盟与南共市开始就建立自贸区进行筹备。1999年，磋商正式启动。2004年，双方因农业和工业品市场准入问题分歧严重而终止谈判。2010年，谈判重启，但始终进展缓慢。2019年，欧盟与南共市宣布就自贸协定达成一致，进入文本审议阶段。目前，该协定仍待缔约各国议会批准方能生效。生效后，南共市出口欧盟的部分农产品关税将被取消，欧盟出口南共市的大部分工业产品也将免收关税。

双方分歧重重

“20多年过去，欧盟—南共市自贸协定仍在等待批准。”英国《金融时报》称，“一些欧盟成员国近期提出的额外环境保护条件，在拉美国家看来几乎是不加掩饰的农业保护主义。”分析指出，环保议题是影响欧盟与南共市自贸协定推进的关键因素。

法新社称，包括法国在内的不少欧盟国家认为，该自贸协定必将促使巴西、阿根廷等国大规模砍伐森林、扩大农业用地，以便种植更多粮食和饲养更多牛羊，向欧洲出口更多农产品。法国经济、法律及动植物领域专家还向法国总理府递交一份评估报告称，自贸协定一旦实施，在最初6年内，亚马孙雨林的面积将每年减少5%。

“欧盟的额外环保条件，引发拉美国家反感。”中国现代国际关系研究院拉美研究所副所长孙岩峰表示，巴西等国认为，欧盟提出的环保附加条件给产品出口增加了额外成本，触犯了拉美国家的商业利益。

“卢拉上台后，对亚马孙雨林采取诸多保护举措并作出进一步承诺。欧盟对此视而不见，仍对其森林保护工作持批评态度，导致双方产生龃龉。”中国人民大学国际关系学院教授崔守军表示。

欧盟提出的单边制裁进一步激化了矛盾。孙岩峰表示，欧盟提出对未达到环保要求的产品保留单边惩罚权，被拉美国家认为是对自身主权的威胁。

崔守军表示，以环保为政治诉求的绿党，近年来在欧洲政治版图中不断兴起，冲击到欧盟的对外关系。目前，绿党在欧盟23个成员国拥有26个成员党。随着环保政治的扩张，激进的环保运动和绿色浪潮在欧洲国家迅速蔓延。在此背景下，欧盟“环保优先”和拉美“发展优先”的价值观产生碰撞，对谈判形成制约。

两个区域组织各自的内部分歧也影响了自贸协定推进。

“目前，欧盟成员国利益诉求差异较大，法国、德国、西班牙的控局和协调能力在下降，尤其是对部分中东欧国家的影响力持续下降。即使协定达成新的一致，也很难做到所有国家按时予以批准。”孙岩峰说。

“与欧盟相比，南共市一体化程度相对较低，巴西和阿根廷两大国在共同关税等议题上尚存在不少分歧，影响了对欧盟的统一对话。”崔守军说。

自贸协定推进缓慢，一定程度上反映了双方经贸关系失衡。

德国《商报》报道称，法国、比利时、荷兰、奥地利和爱尔兰拒绝接受当前的条约文本，担心从拉美进口廉价牛肉会影响欧洲本地农业。德国之声电台网站也报道称，欧洲不少农户认为，从拉美进口更多肉类会威胁自身生计。

“欧盟担心拉美国家农产品冲击欧盟主要农业国，而拉美国家担心欧盟工业品击垮本地工业基础，这一结构性矛盾导致双方谈判难度大、互信程度低。”孙岩峰说。

“欧盟与拉美在综合实力、发展水平、价值取向和国际地位等方面存在较大差异，这种非对称性结构导致双方政治经济关系并不平衡，双方在利益偏好、价值取向等方面仍然存在较多冲突，影响了自贸协定的推进。”崔守军说。

面临不确定性

尽管存在分歧，欧拉双方仍有意愿加强对话。

孙岩峰表示，欧盟与拉美有同源的文化、密切的经贸联系和不愿选边站的共同立场。卢拉上台带来拉欧关系改善的契机，欧盟希望重建与拉美的战略合作。南共市是拉美重要的一体化机制，欧盟希望借欧盟—南共市自贸协定，打造欧拉合作的样板，凸显欧盟“伙伴圈”壮大。

“在全球化遭遇逆流的形势下，欧盟和南共市之间的跨区域合作有积极意义。当前，欧盟内部的务实主义力量主张加快谈判进程，应对疫情后的经济疲软，刺激欧洲经济复苏。南共市对推进协商也持积极态度。”崔守军说。

把良好意愿转化为切实成果，双方还面临许多不确定性。

拉美社报道称，南美国家虽然有意愿继续与欧盟推进自贸协定，但认为目前协定内容“还不够公平”。

德国《青年世界报》称，欧洲能否切实投入，也有待观察。过去10年，欧盟的拉美政策表现出较强惰性，导致欧盟与拉美关系停滞不前。如今，欧盟对拉美再次发起外交和贸易攻势，“此举或许只是在透支欧盟不断减少的力量”。

久拖不决也可能增加新变数。美国政治新闻网报道称，欧盟—南共市自贸协定处于宝贵的“窗口期”。欧盟轮值主席国西班牙和拉共体轮值主席国巴西都是自贸协定的支持者，为自贸协定最终通过创造了良好条件。一旦拖到10月阿根廷总统换届，或拖到2024年欧洲议会选举，自贸协定谈判或许又会发生变化。

崔守军表示，欧盟激进环保主义势力崛起，仍对双方合作构成挑战。受环保问题这一最大掣肘因素影响，预计自贸协定还有不少内容需要谈判。

“针对欧盟提出的环保附加条件，南共市在轮值主席国巴西的协调下，正在加快协调立场，提出南共市方面的统一回应。目前来看，巴西、阿根廷持较强硬立场，要求欧盟妥协，而乌拉圭希望加速谈判。自贸协定谈判近期能否达成，依然有待观察。”孙岩峰说。

(责编：曹欣悦、崔越)