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网络空间是网民的共同家园，不应成为法外之地。在网络上针对个人肆意发布谩骂侮辱、造谣诽谤、侵犯隐私等信息的网络暴力行为在全球各地时有发生，有的造成严重后果，成为网络空间的一大毒瘤。整治网络暴力，需要政府、网络平台、网民等各方共同努力。一些国家通过加强立法、完善预防和惩处措施、开展专项行动等，不断加大整治力度。用法治力量严惩网络暴力，对维护和谐、理性、有序的网络环境至关重要。

巴西——

加强宣传引导 科学使用网络

在巴西第一大城市圣保罗的地铁站，一场名为“拥抱童年”的主题活动正在举行。活动现场，工作人员向家长派发儿童权利保护手册，并对儿童和青少年浏览使用网页和社交媒体时的注意事项进行讲解，呼吁家长时刻留意网络霸凌等数字平台的隐藏风险，指导孩子更安全、科学地使用网络。

随着互联网普及和网民增加，巴西的网络暴力事件逐年增多。根据圣保罗公共安全秘书处的一项调查，仅2022年上半年，巴西有记录的网络暴力事件数量就达到2021年的两倍多。巴西儿童、青少年和女性等弱势群体受网络暴力影响尤为严重。数据显示，巴西30%的受访家长或监护人表示，自己的孩子至少遭遇过一次网络霸凌；43%的年轻人表示自己在网上经历过歧视事件；31%的年轻女性表示自己在网络上受到过攻击性对待；27%的年轻女性表示遭受过网络暴力。

为保护网民的合法权益，巴西政府采取了一系列举措。根据巴西刑法典，当网络暴力造成名誉损害、种族伤害等严重后果时，施暴者将受到最多4年监禁、向被害者支付精神损害赔偿等处罚。针对使用虚假IP地址施加网络暴力的情况，法庭可授权警察局采用特定手段对其进行追踪，从而锁定施暴者。这些举措为打击网络暴力奠定了有力的法律基础。

巴西执法部门不断加强针对网络暴力的执法力度，与社交媒体等平台合作，强化平台内容监管、审核并及时删除违规内容等。自2021年起，巴西政府设立了网络犯罪投诉官方网站和热线电话，鼓励受害人举报不法行为，并向受害人提供司法援助。

不久前，巴西政府传播秘书处就巴西媒体教育战略公开征求意见。这项战略旨在促进网络技术的健康使用，目标之一就是打击假新闻、仇恨言论及网络霸凌等。政府计划任命一批网络大V为“媒体教育大使”，引导青少年正确使用社交媒体。巴西不少非营利机构、非政府组织也参与维护网络社区和谐、抵制网络暴力的活动，包括组织宣传教育活动、与电信企业开展打击网络暴力的共同行动等。

埃及——

严惩网络犯罪 规范网络空间

近年来，针对女性、青少年和儿童等群体的网络暴力事件在埃及不断发生。根据埃及人权与发展联盟今年6月发布的《针对妇女的网络暴力：表现形式和保护方式》报告，随着互联网发展，网络暴力已成为埃及女性面临的严重暴力类型之一。刊登在埃及法医学研究杂志上的一项研究指出，因匿名的便利性、技术平台的可及性等原因，实施网络暴力变得越来越容易。网络暴力对受害者造成长期的身心健康影响，有时还会产生重大经济影响。

近年来，埃及先后通过《网络犯罪法》和《个人数据保护法》等法律，旨在完善相关法律框架，进一步规范网络空间。《网络犯罪法》明确网络暴力为刑事犯罪，规定了对攻击私人账户、拦截内容及其他相关犯罪的处罚，针对利用互联网策划恐怖袭击的极端主义和恐怖行为也有明确规定。《个人数据保护法》重点保护与特定个人相关的所有数据或信息。埃及政府还开通了24小时运行的108热线，专门用于举报网络暴力，并设立专门办公室处理网络犯罪案件。

埃及社会团结部部长内文·卡巴吉表示，应严厉打击网络暴力行为，发起更多社会活动抵制网络暴力。埃及国家电信监管局网络安全事务副总裁艾哈迈德·阿卜杜勒—哈菲兹表示，随着数字经济加速发展，网络暴力变得越来越复杂并且更具破坏性。政府正在采取有针对性的数字化措施，以进一步规范网络空间。

埃及人权与发展联盟的报告也提出若干条对策建议，如严格执行现有法律，预防和威慑相关犯罪；在学校开展宣传咨询活动，提高学生安全使用互联网的意识以及保护自己免受侵害的能力；政府提供更多支持和资助，通过媒体平台积极开展宣传活动等。当前，埃及国家妇女委员会正积极通过研讨会、热线电话和社交媒体平台等渠道，向遭受网络暴力的妇女和女童提供支持和帮助。

比利时——

压实主体责任 提供各类帮助

根据2022年进行的一项调查，比利时约1/5的年轻人是网络暴力受害者，23%的受害者年龄在25岁以下。调查表明，许多网络暴力的施暴者并未意识到其行为已经违法，少数甚至认为在虚拟的网络世界做什么都是被允许的。

比利时布鲁塞尔地区议会此前提交了一项旨在打击网络暴力并更好帮助受害者的提案，呼吁各方加强对网络暴力的研究，以便政府更好地了解问题的严重性，并采取有针对性的措施应对网络暴力。比利时那慕尔市警察局相关负责人表示，在网络世界里，有时候一句恶毒的话、一个随意剪辑的视频等，经过数次传播后，影响可能被无限放大，给受害者造成毁灭性打击。网络暴力对网络空间的秩序和安全造成挑战，对肆意施暴者要严惩不贷。

为应对日益严重的网络暴力问题，比利时政府专门为家长和教师设立网络暴力案件举报热线电话，并为受害者提供心理辅导、法律援助等服务。例如，免费热线电话103每天10时至24时由专业人士接听并帮助网络暴力受害者解决问题。比利时“聚焦儿童”公益电话每周7天、每天24小时提供教育咨询服务，向家长科普相关知识，尽力避免让孩子成为网络暴力的施暴者或受害者。

比利时安全和预防署指出，不少网络暴力受害者由于涉及隐私而不愿报警。比利时男女平等研究所专门针对此类案件提出相应方案，建议在专业人士帮助下，为受害者整理不含隐私内容的报警材料，并对受害者提供包括心理安慰、法律咨询在内的一系列帮助。

（本报里约热内卢、开罗、布鲁塞尔7月17日电）

(责编：曹欣悦、崔越)