人民网雅典7月17日电 （记者谢亚宏）马语版中国文学作品《野芒坡》发布会在马耳他中国文化中心举行。马耳他图书基金会主席马克·卡米勒里、马耳他国家图书馆馆长谢丽·法尔宗，法拉克萨出版社主任乔安妮·米卡莱夫和著名汉学家乔峰等马耳他文化、学术界友好人士出席了活动。

马耳他中国文化中心主任袁媛致欢迎辞，表示《野芒坡》是继《呐喊》《论语》之后，第三部翻译成马耳他语的中国文学作品，也是首部翻译成马语的中国儿童文学，不仅填补了两国文学交流的一项空白，也为中马文化交流开启了新篇章，对促进两国青少年文化交流发挥着重要作用。中心将持续发挥“窗口”“桥梁”作用，积极开展人文交流对话，构建友好交往平台，为推动民心相通、深化中马友好、促进两国文明交流互鉴作出贡献。

马克·卡米勒里感谢马耳他中国文化中心对马翻译事业的支持，表示非常荣幸在半年时间内，连续两次在中心代表马耳他图书委员会参加马语版的中国优秀文学作品发布会。中国和马耳他相距遥远，文化迥异，两国经典作品和现当代文学作品的互译与出版，是促进两国文化交流、文明互鉴的有益途径。中国当代文学在马耳他拥有越来越高的关注度，马耳他图书委员会将持续支持两国优秀文学互译项目，为马耳他读者介绍更多的中国优秀书籍，也希望更多的马耳他文学进入中国读者的视野，进一步加深两国人民相互理解与友谊。

乔安妮·米卡莱夫特别感谢马耳他中国文化中心对此次新书发布会的大力支持，并宣布将与马耳他中国文化中心继续合作，致力于该社第二部中国文学作品——中国著名科幻小说《三体》的翻译和出版。这也将成为第一部马耳他语版的中国科幻文学作品。

《野芒坡》作者、中国优秀女作家殷健灵特别为发布会通过视频祝贺马语版《野芒坡》的成功发布，并祝愿两国文学界交流取得更长足的进步。

该书译者、马耳他优秀青年学者史小龙（Stephen Cachia）以中、英、马三语介绍了自己从热爱中国文化、学习中文、到翻译中国文学作品的经历。表示自己与中国文化结缘已久，2010年曾在上海世博会马耳他国家馆工作，后来在马耳他中国文化中心学习中文，继而成为了中心第一位马耳他籍的中文教师，今天回到中心发布自己的第一部翻译作品，心情非常激动。希望能将更多的中国书籍翻译成马语，让马耳他读者更全面的了解中国。

谢丽·法尔宗表示，图书馆书架上需要更多针对青少年的书籍。《野芒坡》一书为马耳他青少年提供了高质量的阅读内容，中央公共图书馆将购买该书，以飨当地读者。

马语版《野芒坡》的发布反响热烈，得到当地媒体广泛关注，马耳他国家电视台TVM、马耳他时报等多家主流媒体进行了报道。

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