新华社联合国7月17日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯17日表示，联合国将继续促进乌克兰和俄罗斯农产品顺利进入国际市场。

古特雷斯当天在纽约联合国总部举行的记者见面会上说，他对俄罗斯宣布中止执行黑海港口农产品外运协议深感遗憾。尽管俄罗斯做出这一决定，联合国方面将继续致力于促进乌俄两国农产品顺利进入国际市场。

联合国大会主席克勒希17日通过发言人库比亚克发表声明，对俄罗斯撤出黑海港口农产品外运协议深表遗憾，呼吁各方重回对话。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫17日早些时候表示，黑海港口农产品外运协议中涉及俄罗斯的部分未能得到执行，因此该协议效力已中止。俄外交部发言人扎哈罗娃同日表示，俄方已向土耳其、乌克兰和联合国通报，不再延长黑海港口农产品外运协议。

俄罗斯和乌克兰2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署协议。同时，俄罗斯与联合国签署关于促进俄罗斯粮食和化肥出口的备忘录。黑海港口农产品外运协议初始有效期为120天。协议于去年11月、今年3月和5月多次延长，于7月17日到期。

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