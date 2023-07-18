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俄外交部：继续执行黑海港口农产品外运协议“毫无意义”

2023年07月18日08:23 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科7月17日电（记者黄河）俄罗斯外交部17日在官网发表声明说，黑海港口农产品外运协议执行遭公然破坏，继续执行“毫无意义”。

　　俄方当天向土耳其、乌克兰和联合国通报，俄方反对延长该协议。

　　俄外交部说，俄方决定意味着取消黑海航行安全保障、关停海上人道主义走廊、恢复将黑海西北部作为临时危险区进行管控，并解散黑海粮食外运联合协调中心。

　　俄外交部说，2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔签署的，是有关乌克兰和俄罗斯粮食与化肥出口的“两份相互关联的”协议。该一揽子协议旨在确保全球粮食安全，减少饥饿威胁，帮助亚洲、非洲和拉丁美洲贫困国家。然而，协议签署一年来，其执行情况“令人失望”。

　　俄外交部表示，俄方认真履行协议缔约方责任，但与协议所要达成的人道主义目标相反，乌克兰粮食出口变成了纯粹商业活动，服务于乌克兰和西方的利益。

　　俄外交部指出，黑海港口农产品外运协议执行期间，共运出农产品3280万吨，其中70%以上运往包括欧盟国家在内的高收入和中高收入国家，而最贫穷国家收到的部分占比不到3%，仅有约92万吨。

　　俄外交部指出，欧洲通过收购、加工乌克兰粮食，转售高附加值制成品获利。与此同时，自去年7月以来，欧盟对俄农产品出口发布一系列制裁措施，美、英也采取类似举措，导致俄在支付、保险、物流和海外资产等方面均被封锁。

　　俄外交部强调，如果西方真的重视黑海港口农产品外运协议，就应认真考虑履行己方义务，取消对俄农产品和化肥的限制。只有在看到明确结果的情况下，俄方才会考虑恢复协议。

　　俄罗斯和乌克兰2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议，协议有效期为120天。协议于去年11月、今年3月和5月多次延长，并于7月17日到期。

(责编：曹欣悦、崔越)

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