新华社东京7月17日电 综述：反对排放核污染水 日本民众在行动

新华社记者

17日是日本法定节假日“海之日”，旨在感恩大海的恩惠。日本民众自发举行多项活动，反对核污染水排海。

当天，由“不要再污染海洋！市民会议”等市民团体发起的“不要将（核）污染水排放入海——守护海洋与生命”集会在福岛县磐城市举行。渔业从业者等民众顶着烈日参加集会，从各自的角度表达了反对将核污染水排放入海的立场，并呼吁政府重新考虑该计划。

日本福岛县和平论坛等非营利组织发起的“未来的海洋”项目当天正式启动，旨在阻止日本政府和东京电力公司将福岛第一核电站内的核污染水排放入海，以保护海洋。

在本月7日举行的新闻发布会上，发起方之一“禁止原子弹氢弹日本国民会议”事务局长谷雅志介绍说，“未来的海洋”项目将通过征集反对核污染水排海的签名、开设主页、制作短视频等方法向日本国内外传播反对核污染水排放入海的主张。

该组织认为，对福岛核污染水的处理不应该轻易地采取排放入海方式，而是应该探讨增设储水罐等；核事故产生的放射性物质不能再次被排放进自然界，而是应该妥善封存；必须给未来留下一个干净的海洋。

谷雅志说，即使日本政府强推排海计划，也需要很长时间才能排完，所以就算启动了排放，也要努力阻止。“未来的海洋”项目将长期反对核污染水排海。

“把一个干净的海洋留给未来，这理所当然是我们这代人的责任。”谷雅志说。

日本渔业团体反对核污染水排海的态度也没有改变。日本经济产业大臣西村康稔14日拜访了日本全国渔业协会联合会，并与会长坂本雅信举行会谈。坂本雅信在会谈后接受日媒采访时强调，只要对排放不能放心，就不可能改变反对的立场。

福岛县渔业合作协会联合会会长野崎哲11日与西村康稔交换意见时，再次表达了反对排放的立场。他在会谈结束后强调，从“不获得相关者的理解，便不（对核污染水）展开任何处置”的约定来讲，不能容忍排放入海。

日本共同社16日公布的民调结果显示，有超过80%的受访者表示日本政府就福岛第一核电站核污染水排海的说明不充分。

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