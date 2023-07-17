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外交部发言人：中国东盟走出了一条正确道路

2023年07月17日22:43 | 来源：新华网
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新华社北京7月17日电（记者成欣）就中国加入《东南亚友好合作条约》20周年，外交部发言人毛宁17日表示，20年来，中国东盟秉持条约精神，全方位拓展互利合作，走出了一条长期睦邻友好、共同发展繁荣的正确道路，也带动了其他国家相继加入。

当日例行记者会上，有记者问：7月13日举行的中国－东盟外长会发表了纪念中国加入《东南亚友好合作条约》20周年联合声明，请问中方如何评价？

毛宁表示，2003年，中国东盟国家领导人共同见证中国率先签署加入《东南亚友好合作条约》，开启了中国东盟关系的新阶段。中国第一个加入条约，体现了坚持大小国家一律平等的外交传统、对东盟发展壮大的坚定支持以及对周边奉行的睦邻友好政策。

毛宁说，条约根植于亚洲历史文化，孕育了协商一致、不干涉内政、照顾各方舒适度等“亚洲方式”，是指导地区国家关系的重要准则。20年来，中国东盟秉持条约精神，全方位拓展互利合作，走出了一条长期睦邻友好、共同发展繁荣的正确道路，也带动了其他国家相继加入。东盟对话伙伴不断增加，国际地位和影响不断增强，东亚也成为全球经济发展最快、人民生活水平快速提高的地区。

毛宁说，在当前国际地区形势复杂多变背景下，中国－东盟外长会发表上述联合声明，有利于共同弘扬条约宗旨和原则，传承发扬亚洲方式和亚洲智慧，践行真正的多边主义，共同维护地区规则秩序。

(责编：卫嘉、袁勃)

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