人民网万象7月17日电 （记者孙广勇）7月17日下午，老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处书记、党中央办公厅主任坎潘·彭玛塔莅临视察老挝国立大学孔子学院。老挝教育体育部部长普·西玛拉翁、副部长苏理乌冬·孙达拉、老挝国立大学校长乌冬·鹏坎平、副校长洪培·占塔翁，以及老挝党中央办公厅、教育体育部、国立大学的相关领导陪同视察。

国立大学孔子学院中方院长罗明、老方院长李建民、副院长康妮芬、薇赛及孔院中老方教师热情迎接，并赠送孔院纪念品。

坎潘·彭玛塔听取了老方院长李建民和中方院长罗明关于老挝国立大学孔子学院发展建设情况的工作汇报。国立大学孔子学院成立于2010年3月，是老挝第一家孔子学院，成立13年来，积极开展汉语教学和中老文化交流活动，累计培养老挝本土汉语人才3.8万余人，并创先开设中文师范本科专业。孔子学院本学期现有本土汉语培训班55个班2000人，中文师范本科专业两个年级156人。孔子学院整体建设发展良好。

坎潘·彭玛塔表示，老挝国立大学孔子学院是老-中文化交流的典范，在老挝本土中文人才培养、老-中文化交流以及促进老-中友好关系的发展中起到了重要作用，希望中老方院长继续密切配合，辛勤工作，取得更大的成绩。对孔子学院全体中老方教师的辛勤付出给予高度赞扬，祝愿国立大学孔子学院越办越好，为老中友好事业培养更多更好的优秀中文人才和友谊使者，为中老命运共同体建设做出更大的贡献。

普·西玛拉翁部长表示，国立大学孔子学院已逐渐发展成为老挝汉语教学权威平台和中老友好交往平台，在培养老挝本土汉语人才的同时，率先创新开设了中文师范本科专业，成绩卓越，希望孔子学院今后继续深化中文专业学科建设和学历教育，推动孔子学院中文高等教育高质量发展。

会后，坎潘·彭玛塔亲切慰问国立大学孔子学院中老方教师并合影留念。

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