人民网里约热内卢7月16日电 （记者时元皓）当地时间7月16日下午，清华大学政治辅导员赴巴西调研实践支队到访巴西华人文化交流协会（简称“巴西文协”），巴西文协主席上官剑峰等会见支队一行并与支队成员座谈交流。

支队成员与巴西文协代表等座谈交流。人民网记者 时元皓 摄

上官剑峰对实践支队的到来表示欢迎。他介绍了巴西文协主要成员及基本情况，向大家分享了广大侨胞早期在巴西的创业经历。上官剑峰表示，广大侨胞欣于看到中巴经贸合作行稳致远、两国关系稳定发展，而实践支队此访也将为两国人文交流和民心相通进一步作出积极贡献。希望此次活动能增进巴西文协和实践支队的交流，巴西文协愿意利用自身优势继续助力两国文化教育合作。

支队成员、清华大学党委学生部思教办主任陈世鎏介绍了实践支队的基本情况。该支队由该校学生部教师与多名学生政治辅导员组成，旨在通过参访使领馆、国际组织、中巴企业、巴西大学和研究机构等，感悟中巴友好传统和巴西历史文化，探寻中巴两国的新合作机遇，与巴西青年学生深入交流金砖国家在科技和社会领域的创新发展，共同体悟青年担当、贡献青春力量。借助“一带一路”倡议十周年契机，支队希望通过此次实践活动促进中巴教育和人文等方面的交流。

座谈交流中，支队成员与巴西文协代表、出席座谈会的里约中国国际学校教师、中国驻外媒体人员等就中巴经贸合作与文化交流情况、在巴华人华侨发展等话题进行了深度交流。

据介绍，清华大学学生海外社会实践旨在引导学生走出国门，深入体会新时代中国特色大国外交的壮阔征程，深刻认识“一带一路”倡议提出十年来取得的丰硕成果，培养全球胜任力。2023年清华大学暑期学生海外社会实践覆盖30余个国家和地区。此次赴巴西调研实践支队是2023年清华大学重启海外社会实践项目后，首支赴拉美地区开展海外实践的支队。

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