“中文+戏剧”教育交流沙龙活动现场。中外语言交流合作中心供图

人民网讯 16日，美国版《东海人鱼》教育专场演出在中国儿童艺术剧场精彩亮相，标志着“中美青少年国际中文和戏剧交流”项目正式在京启动。此项目是在中国教育部中外语言交流合作中心（以下简称“语合中心”）的长期支持下，面向美国青少年，通过“中文+戏剧”的创新教育模式，将中文学习与戏剧表演相融合，帮助美国学生更好地学习中文，了解中国文化，从而促进中美教育合作，加强中美青少年人文交流。

参加此项目的美国学生团将参加第十二届中国儿童戏剧节，为中国观众带来改编版中国经典儿童剧《东海人鱼》，并演出美国西部舞蹈专场《青春跨越东西》，在北京、西安等地品味中华美食，体验历史文化，感知城乡发展。代表团成员是来自美国蒙大拿州、加利福尼亚州的15名中学生，他们每周参加中文台词和舞蹈培训课程，在本土中文教师和中国艺术家的指导下，经过一年多坚持不懈的学习和培训，完成了美国版《东海人鱼》的排演工作。

观看演出的中小学生。中外语言交流合作中心供图

《东海人鱼》是中国经典儿童剧目，由中国儿童艺术剧院在上世纪七八十年代根据中国传统民间故事改编而成，讲述了渔村少年金珠子解救人鱼姑娘的动人故事，展现了人间大爱。美国版《东海人鱼》在原剧目基础上，对中文台词和舞台表演进行了改编，演员全程用中文表演，将芭蕾、歌舞剧等西方表演形式有机融合，配合高科技的表现手段和舞美设计，为观众呈现了一台美轮美奂、感人至深的精彩演出，赢得台下阵阵掌声。

演出结束后，语合中心副主任静炜向代表团颁发了“中美国际中文教育交流青年使者”纪念证书，鼓励他们继续通过“中文+戏剧”的学习方式，深入了解真实中国，加强与中国青少年交流沟通，为中美两国人文交流发挥独特作用。

演出现场。中外语言交流合作中心供图

演出现场还举办了“中文+戏剧”教育交流沙龙活动，来自中国青年政治学院、北京师范大学附属中学、北京外国语大学附属外国语学校、中央民族大学附属中学、北京市自忠小学等近500名大中小学师生与美国学生团成员现场互动交流。代表团成员分享了在学习中文过程中的有趣经历，表示戏剧学习有效提升了对中文学习的兴趣，并与中国学生围绕语言学习、戏剧表演、人生规划、文化交流互鉴等话题展开讨论。

(责编：王禹蘅、杨牧)