墨西哥的天涯海角——卡波圣卢卡斯

卡波圣卢卡斯（Cabo San Lucas）位于墨西哥下加里福尼亚半岛的最南端，此岛又称巴哈半岛，它从墨西哥的西北角向东南延伸，南北长1297公里，东西最宽处230公里，最窄处只有45公里，这个狭长的半岛俗称“墨西哥瘦臂”。在信息闭塞的年代，墨西哥人从“瘦臂”最北端出发，历经跋涉穿过莽莽群山荒原，到达最南端的圣卢卡斯角，他们面对烟波浩淼的太平洋，认为已到了地球陆地的尽头（Land's End）。于是，卡波圣卢卡斯就有了“天涯海角”的美称。卡波圣卢卡斯是墨西哥的太平洋门户，是西半球一流度假目的地之一，在世界十个独特度假胜地中名列第三。

地标性景点“海蚀拱门”

2019年11月末，为期逾两周的巴拿马邮轮之旅进入尾声，我们所乘挪威人“喜悦号”邮轮于11月21日傍晚驶离瓦拉塔港，经过13个小时航行，于22日凌晨抵达卡波圣卢卡斯，这是邮轮在墨西哥停靠的最后一个海港。由于码头水浅，大型邮轮不能靠岸，“喜悦号”只能停在距码头较远的深水区。我们迎着朝霞走下邮轮，转乘接驳小船，约行驶10分钟到达港口码头，随即再转乘双层游艇开始快乐的海上观光。

卡波圣卢卡斯地处太平洋与科蒂斯海相会处，海水清澈湛蓝，沿岸怪石林立，海鸟、海豹栖息其间，海狮在此称王。当日阳光格外明丽，蓝天白云映入大海，放眼望去，烟波浩渺的海水宛若剔透的蓝宝石。阳光洒在海面，泛起点点银光的大海更加迷人。仰望高空飘动的滑翔伞和低空飞翔的海鸥，顷刻眼前呈现一幅美到极致的海景图。游艇渐渐驶近花岗岩海蚀拱门，细看其形状，颇似低头饮水的小羊，它嘴巴已入水中、两耳直立、脊梁高耸，形象生动可爱。船上游客争相选择最佳位置拍照。深深浅浅的蓝色大海、白色的沙滩，再配上造型奇特的海蚀拱门和海王星手指岩石群景，无疑是难得的视觉盛宴，随便一拍就是一幅美图。此刻，艇上导游介绍了海蚀拱门的形成。他说，全球各地有众多岩层受海水侵蚀冲刷，致使很多海蚀洞和熔岩洞坍塌，形成雄伟壮丽的海蚀拱，其形态各异、陡峭秀丽、构成了地球的奇观异景，大自然的鬼斧神工令人感叹不已。这里高61米的拱门,就是卡波圣卢卡斯南端的岩层经海水长久冲刷形成的弧形岩层，退潮时可以走近它，更近距离观赏。它在全球壮美的海蚀拱门中名列前茅，常年吸引着世界各地游客前来观赏。卡波圣卢卡斯海蚀拱门可与黎巴嫩贝鲁特港的鸽子岩、新西兰科罗曼德半岛的教堂湾拱桥、澳大利亚维多利亚州的坎贝尔港的伦敦桥、英国多塞特郡的杜德尔门、法国阿尔代什河上的蓬达尔克“天然桥”、智利海岸天然遗迹保护区的La Portada拱景、跨度达45米的美国双曲海蚀拱桥、马尔他戈佐岛的蓝色窗口及我国新疆的阿图什天门（希普顿拱门）媲美，其合称全球十大最美海蚀拱，景色如画，令世人魂牵梦萦。全球现存海蚀拱会持续一段时间或持续数百年之久，但它们仍会不断遭到海浪与海洋急流的侵蚀，随时发生变化或有可能坍塌消失。

欣赏拱门景色，听着导游介绍，不觉游艇已绕到拱门另一面，大家又从不同角度观赏，拱门附近还有很多巨大的花岗岩，其中两块竖起的花岗岩被称为海王星手指。卡波圣卢卡斯拱门岩石群是当地的地标性景点，这里也是海狮的天堂。拱门旁边就是情人沙滩（Lover’s Beach），其周围布满了漂亮的海景度假酒店。

别有特色的沿海商业街

墨西哥是美洲大陆印第安人古老文明中心之一。闻名于世的玛雅文化、托尔特克文化和阿兹特克文化均为墨西哥古印第安人创造。卡波圣卢卡斯也是古老印第安人的聚居地之一，这里处处散发着迷人的气息。下了游艇，闲逛小镇商业街，用排箫和奥卡里那（竖笛类梨状小型管乐器）演奏的印第安音乐名曲《神鹰飞翔》不时飘入耳中。沿港口区海岸行走，一位印第安人装束、头戴羽毛冠的姑娘格外引人注目。这里商铺餐厅林立，有洋溢着艺术气息的大小画廊，有多姿多彩的玛雅文化手工艺品商店，还有按印第安人习俗经营的骷髅饰品店和足疗按摩店，不时有游客与“骷髅人”合影。沿岸还设有多家游客服务中心和水上摩托、滑翔伞、浮潜等水上运动报名摊位。作为沿海城镇，这里海鲜餐馆很多，主要供应当日捕获的各种海鲜，鲯鳅鱼、红鲷鱼及各种鲜鱼片寿司，颇受游客欢迎；当然，重口味的墨西哥卷饼，也是不少游客的选择。在所罗门着陆餐厅和一家海鲜店门前，分别竖立栩栩如生的巨大剑鱼模型和龙虾模型，引来不少游客驻足观赏或与之合影。放眼望去，这里有很多漂亮的度假酒店，摇曳的椰树、起绒的仙人掌、生命力旺盛的仙人柱、芦荟、麒麟掌……把酒店与沿岸建筑衬托得秀丽迷人，长腿秃鹰在椰林与海洋间翱翔，一派生机勃勃的亚热带风光令人难忘。“站在海浪前”是小镇沿岸一组彩色装饰帆板，很多游客络绎不绝在此留影。

这个现代化港口小镇的人口仅仅十几万人，更多流动人口是来自美、加的游客。这里被称为北美的后花园，每年从12月到次年4月，都是赏鲸观景的最佳度假期。除巨型邮轮带来的游客外，更多的是在距小镇35公里的洛斯卡沃斯国际机场落地的游客，这个机场就是服务卡波圣卢卡斯的主要机场，也是墨西哥最繁忙的机场之一，这里有大量来自北美各地的直飞航班。

小镇的玛丽娜码头十分热闹，游客攘来熙往，很多戴着墨西哥标志性大草帽的游客在迎着海风漫步。码头水面上停泊着数不胜数的各种规模的船只，既有设施齐全的现代游艇，也有古色古香的渔船。在蓝天白云和红白相间灯塔的映衬下，小小海港码头一派繁荣景象。在码头漫步，不时见到往返巡逻的武装警察，海面上也有武警巡逻船。据说，墨西哥政府每年都投入大量资金与警力，确保游客安全。卡波圣卢卡斯作为墨西哥南部旅游城镇，这里民风纯朴，人民敦厚善良，游客被抢劫的事情极少发生。因此，这里被誉为墨西哥的度假天堂，也是世界名人乐于选择的度假目的地，阳光、沙滩、美酒、海浪，这里不仅作为度假胜地的优势元素齐全，而且拥有较为安全的旅游环境，无论白天与夜晚，游客均可在此放松自己，尽情游玩。小镇有很多不错的酒吧，在此度假的游客都乐于去露天酒吧喝杯小酒，吹着海风，听着音乐，十分逍遥地感受墨西哥的独特风情。

夕阳西下，我们依依不舍地离开风情别致的玛丽娜码头岸边，登上接驳小船返回“喜悦号”邮轮。11月23日晨，在观赏海上日出的愉悦心情中，开启了一个完整航海日的快乐航行。自挥别卡波圣卢卡斯算起，经过39小时的海上巡游，11月24日晨7时，邮轮抵达终点、美国洛杉矶海港。至此，我们结束了大西洋——巴拿马运河——太平洋邮轮之旅。自2019年11月8日在美国迈阿密登上邮轮算起，历时17天，先后航行于美国、巴哈马、哥伦比亚、巴拿马、危地马拉、墨西哥六个国家，登岸游览了9个海港城镇，感受了各具特色的异国风情。多个航海日巡游，参与邮轮上丰富多彩的娱乐活动、观赏两大洋海面的日出日落，尽享海风吹拂的惬意，同样留下许多美好的回忆。全程穿越连接大西洋与太平洋的巴拿马运河，见证与体验邮轮通过世界七大工程奇迹之一的“世界桥梁”的实景，更是终生难忘的人生经历。至此，先后推出八篇巴拿马运河邮轮之旅的文化游记，它承载着对这段行程的记忆，略感欣慰。

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