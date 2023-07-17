新华社北京7月17日电 题：“去风险”徒增全球风险——警惕“去风险”的话术陷阱系列评论之二

新华社记者李蓉

美国反复宣扬的所谓“去风险”，实际是以“去风险”之名行“去中国化”之实，奉行的还是“脱钩断链”的底层逻辑。这种以对抗为目的的“去风险”，其结果就是去机遇、去合作、去稳定、去发展，势必为世界长远发展带来难以承受之重，给当今世界带来巨大风险。

“去风险”将提升全球经济的冲突摩擦风险，拖累业已疲软的世界经济复苏进程。中国是世界第二大经济体，2022年货物贸易连续6年世界第一，在促进全球经济复苏中作用巨大。美国所谓“去风险”，前提是把中国视为“风险”，本质上是把经贸问题政治化、意识形态化，不仅有违世贸组织倡导的自由贸易和非歧视的基本原则，冲击多边贸易体制的权威性有效性，也违背经济规律，最终阻碍世界经济复苏进程。德国《明镜》周刊网站刊文认为，试图通过贸易壁垒来降低政治风险，本身就是一种风险。道理并不复杂，搞友岸外包、强推供应链重组，势必造成全球贸易流动受阻。对企业来说，开发新的、更加分散的供应链将大幅提高成本，很多企业或因此一蹶不振，甚至走向消亡。德国大荷兰人公司中国区总裁本兹说：“不与中国合作才是企业发展最大的风险。”与此同时，不断加剧的紧张局势还可能导致包括直接投资在内的跨境资本外流，这对发展中经济体和新兴市场经济体来说风险尤其高。据国际货币基金组织测算，地缘政治紧张局势加剧可能使全球经济产出量减少0.2%至7%。

科技进步是助推世界经济突破瓶颈、实现复苏的重要途径。然而，美国以“去风险”推动与中国“脱钩断链”，四处构建“小院高墙”，阻断科技传播渠道，让全球科技研发呈现碎片化，这将迟滞人类整体科技进步。当今世界，从硬件到软件，从基础科学到应用研发，各国科技发展在彼此融合中不断优化升级和推进。强化科技封锁，破坏既有的全球科技交流合作，将打乱全球多年努力建立起的科技合作生态与供应链良性反馈和循环机制，阻碍行业的创新和生产力提高。中国拥有的巨大市场是孵化和发展新技术的沃土，消费者的使用和需求反馈对产品更新技术迭代有重要意义。“去风险”甚至还可能迫使各国采取不同的技术标准，一些国家将不得不使用互不兼容的技术，损害互操作性，影响效率和安全。英伟达公司首席执行官黄仁勋警告，如果美国企业不能向中国出售先进芯片，它们将遭受“巨大损失”。英伟达首席财务官科莱特·克雷斯进一步表示，如果实施禁止向中国出售数据中心图形处理器的限制措施，这将导致美国该行业在世界最大市场之一的竞争和领先机会永久丧失。

以“去风险”之名行“去中国化”之实，企图拉拢盟友打造排除中国的“平行体系”，这种分裂世界的做法，不仅会给深度交融的全球经济带来巨大风险，也会扰乱全球经济治理，阻碍众多全球共同议题深入推进。新加坡副总理黄循财说：“一个碎片化的全球经济将把世界分裂为相互竞争的区域集团。”IMF首席经济学家古兰沙警告，所谓“去风险”可能将全球经济割裂为各行其是的集团。拆除贸易壁垒、打破思想藩篱是全球有远见的政治家为之奋斗数十年的崇高事业，包括美国及其盟友在内的各国都曾从中获益。然而“去风险”为经济、技术、思想、文明交流人为设障，破坏各国相互信任基石，世界有可能重陷“冷战”泥沼，诸如消除不平等和贫困、共同应对气候变化等需要国际社会携手推进的进程也将被拖累。

“去风险”造成的风险显而易见，不少美国盟友也对其态度谨慎。围绕欧盟对外关系等议题，欧洲智库欧洲对外关系委员会近来在11个欧盟国家对1.6万人展开问卷调查，多数受访者认为，欧洲应该与中国保持良好经贸关系，在政治问题上不应在中美间选边站队。德国《商报》近日报道，“去风险”在实施过程中遭遇难题，一项相关调查中86%的受访者认为这个过程给他们带来了挑战。

做大共同利益的蛋糕、实现增量发展是推动全球经济复苏的正道，也是解决众多严峻挑战的根本途径。美国所谓“去风险”，其底色正是美国偏执的零和博弈和冷战思维。各国需对“新冷战”前景保持高度警惕，携起手来，求同存异，聚同化异，推动更富创造性的合作，为人类可持续发展作出应有贡献。

(责编：曹欣悦、崔越)