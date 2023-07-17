新华社英国爱丁堡7月16日电（记者许凤 章博宁）爱丁堡艺术节嘉年华活动16日在英国苏格兰首府爱丁堡市中心举行，为一年一度的爱丁堡艺术节拉开序幕。来自几十个国家和地区的800余名演员带来各具特色的表演，约280名华侨华人组成最大演出方阵，获得观众热烈掌声。

参加嘉年华活动的演员们在爱丁堡王子花园里一边巡游一边进行舞蹈、鼓乐等表演。随后，演员们来到花园的中心舞台，以雄伟的爱丁堡城堡为背景，继续献上精彩的节目。华侨华人方阵表演了舞龙舞狮、武术、民族舞和现代舞等，展现了独特的中国文化风采。

中国驻爱丁堡总领事张飙说：“文明因交流而多彩，因互鉴而丰富。爱丁堡艺术节提供了文明交流互鉴的舞台。苏格兰华人社团和留学生连续第17年参加嘉年华演出，向世界展示了中国优秀传统文化和艺术魅力。”

“我觉得中国舞龙太美了，一系列动作舒展流畅。我们要尊重和了解不同的文化，为文化的多元而喝彩。”巴西观众辛蒂娅·梅德拉多对新华社记者说。

爱丁堡艺术节是国际艺术节、边缘艺术节、军乐节、国际图书节和视觉艺术节五大文化艺术活动的统称，吸引着全球数万名艺术家参与。

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