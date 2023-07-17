人民网北京7月15日电 （褚梦琦、实习生方明轩）14日至15日，由上海合作组织睦邻友好合作委员会、中国新闻网、黑龙江省人民政府联合主办的上海合作组织成员国青少年夏令营暨“上合小记者”系列活动在北京举行，共有来自上海合作组织9个成员国的18名青少年参加。

“中国是什么样子的？”“该如何形容和报道中国？”对于参加此次活动的青少年们来说，这些话题还很陌生。大多数“小记者”都是第一次来到中国，之前只通过课本和媒体报道粗略了解过中国，而这一次，他们除了作为游客游览北京，还“采访”“报道”所见所感。

“上合小记者”在中国新闻社举行的培训活动上听讲。中新社供图

14日，在中国新闻社开展的新闻培训课上，“上合小记者们”认真学习了新闻采访和写作的技巧，并在当天下午就付诸实践。他们来到中国传媒大学对海外留学生们展开采访，询问他们在中国的学习、生活以及今后的职业发展，了解他们眼中的中国校园生活。

“这是我在中国最难忘的一天，我对新闻记者这个职业有了更深刻的了解。”来自俄罗斯的格里戈里·安德烈耶维奇说，“新闻报道能够帮助不同国家、不同文化的人员之间自由交换信息，交流思想和情感。国与国之间交流也是如此，我们需要这样自由交流的平台。”

“上合小记者”在中国传媒大学外语学院采访留学生。中新社供图

15日，来自9个上合成员国的“小记者”们探访了鸟巢、水立方、华为北京研究院等地，中国的形象也逐渐变得丰满、立体。“中国文化底蕴与现代科技的交融令人赞叹。”参观结束后，来自塔吉克斯坦的伊博佐达·迪尔诺兹开始迫不及待地分享自己的“中国印象”。

“上合小记者”与2022北京冬奥会吉祥物合影。实习生 方明轩摄

来自哈萨克斯坦的萨米拉·伊曼加利耶娃被华为智能制造工厂的运行视频深深吸引。“华为手机在我们国家销量很好。通过这次参观，我了解到华为不仅仅是有自己的一些ICT业务，同时也有智能汽车，还有智慧城市的一些产品。”萨米拉·伊曼加利耶娃说。

“上合小记者”在华为北京研究院参观。实习生 方明轩摄

来自巴基斯坦的穆罕默德·阿扬·穆达西尔则关注到北京马路上划分明确的各类车道。他表示，“中国政府给民众提供的基础设施令人惊叹。自行车和行人都有各自的路线，而且自行车有专门的停放区，使用起来十分便利。这些设施不是每个国家都有的。”

7月15日下午，在“上合小记者”北京行圆满结束之际，上海合作组织睦邻友好合作委员会秘书长郑薇，中国新闻社融媒体中心主任、中国新闻网总编辑吴庆才为“小记者们”颁发了证书。

主办单位为“上合小记者”颁发证书。实习生 方明轩摄

“小记者们”的计划不仅只是简单记录见闻，不少人纷纷表示，希望自己与伙伴们的“上合故事”与“中国印象”能传递给更多人。“我想把在这里经历的一切都写进我的报道。”来自印度的蒂希亚·昌多克说。

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