新华社万象7月16日电（记者章建华）中老铁路参建单位中国中铁16日在老挝首都万象与中老友好农冰村小学开展交流活动，邀请老挝师生乘坐火车到中国游学。

农冰村小学师生、家长代表和中国中铁中老铁路项目相关参建单位的员工、家属代表参加了本次交流活动。活动中，中国中铁向农冰村小学捐赠了学习和体育用品等，同时还向老挝师生代表发出“一带一路 相聚北京”乘坐中老铁路列车访华游学的邀请。

在中老铁路修建期间，中国中铁中老铁路项目建设指挥部、中铁二局与农冰村小学“结对子”，捐赠藤球场、兵乓球桌、文具等，开展“课外辅导员”活动。

农冰村小学校长潘通表示，中国中铁与农冰村小学是中老友谊的新时代见证者，非常期待乘坐中老铁路到北京学习、交流，继续深化双方友谊，为进一步推动中老关系作出有益贡献。

中老铁路是高质量共建“一带一路”的标志性工程，于2021年12月3日开通运营。今年4月13日，中老铁路昆明南站、万象站双向对开国际旅客列车，昆明至万象实现当日通达。中老友好农冰村小学2012年由中国援建，此后中方连续派遣志愿教师开展教学，并提供教育教学物资，是中老友好的示范项目。

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